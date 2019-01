Dm poziva na "zdrave alternative"

SARAJEVO - Nova godina označava novi početak, a ove godine kompanija dm poziva svoje kupce da nove početke formiraju u skladu sa zdravim životnim navikama. Kako bi ih motivisali da više vremena posvete njegovanju zdravih životnih navika ali i očuvanju okoliša, dm pokreće kampanju UČINIMO SVJESNO kojom će različitim aktivnostima kupcima ponuditi „zdrave alternative“.

„Živimo u vremenu kada se prirodne namirnice tretiraju različitim vještačkim materijama i prolaze tehnologije prerade koje uništavaju njihov kvalitet i hranjivu vrijednost. Uobičajene namirnice sadrže oko 400 različitih dodataka. Stoga dm nudi više od 500 dmBio proizvoda iz biološkog uzgoja koji garantuje visokovrijedne i kvalitetne proizvode, koji se odlikuju svojim prirodnim ukusom, proizvodnjom u duhu održivog razvoja i činjenicom da ne sadrže nepotrebne dodatke“, kazala je Admira Isaković, voditeljica Nabave i Marketinga dm-a i podsjetila kako se o biološkom uzgoju i ponudi bio namirnica kupci mogu dodatno informisati u besplatnoj brošuri koju mogu potražiti u svim dm prodavnicama.

Balansirana i zdrava prehrana počinje tamo gdje konzumacija brze hrane prestaje. Ključno je planirati obroke i što više ih pripremati kod kuće. Ulaganje vremena i truda u pripremu obroka ulaganje je u vlastito zdravlje, doprinos je zdravom razvoju djece i stvaranju zdravih prehrambenih navika za cijeli život.

Kako bi svi oni koji teže zdravim životnim promjenama što lakše usvojili navike zdrave prehrane uz kupovinu dmBio proizvoda u vrijednosti od 15 KM i više u dm prodavnicama do 22.1.2019. na poklon dobijaju set to go koji sadrži kutiju za salatu, posudicu za sos i viljušku. Inspiraciju za salate i druga jela koja se u ovom setu mogu ponijeti na posao ili spremiti djeci za školu pronaći će na dm web stranici www.dm-drogeriemarkt.ba.