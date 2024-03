Do juna u Srbiji inovativni lijekovi za karcinom dojke

Najkasnije do juna biće dostupni inovativni lijekovi kojima se od raka dojke liječe žene u evropskim zemljama.

Ovo je najavljeno danas na panelu "Savremena dijagnostika i tretman kancera dojke" koji je održan u Beogradu povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, 20. marta.

Direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Verica Jovanović ukazala je da rak dojke predstavlja najčešće maligno oboljenje u ženskoj populaciji u razvijenijim zemljama svijeta, kao i u Srbiji.

Ona je istakla da, prema podacima tog Instuta, godišnje od karcinoma dojke oboli oko 4.500 žena, ali da je pozitivno što se smrtnost iz godine u godinu smanjuje.

"Smanjivanje stope smrtnosti je rezultat dugogodišnjeg rada na pojačanom informisanju žena o značaju mamografije kao skrining pregleda", navela je ona.

Ona je rekla da se u periodu od 2013. godine do 2023. godine bilježi smanjenje učestalosti umiranja od raka dojke u Srbiji za 16,8 odsto i dodala da se očekuje da se u narednih deset godina smanji za još 20 odsto.

"To znači da se ovakvim akcijama i učešćem svih u zajednici, pre svega zdravstvenih sektora, zajedničkim odgovorom može očekivati pravovremeno kontrolisanje zdravlja žena, dostupnost mamografije na svim nivoima zdravstvene zaštite i rada mobilnog mamografa i pravovremeno lečenje sa svim inovativnim procedurama i lekovima koji daju pozitivan ishod", pojasnila je ona.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Vicko Ferenc rekao je da postoje neki stilovi života koji mogu da utiču na to da se statistika obolijevanja smanji, poput zdrave ishrane, izbjegavanja stresa, pušenja i alkohola.

"Naš pravi cilj je da nađemo te pacijente koji su oboleli u naizgled zdravoj populaciji, tome služe skrining i rano otkrivanje, koji bi nam pomogao da nađemo osobe koje su obolele a nemaju nikakvih simptoma, a da to bude u prvom stadijumu bolesti, kada je u više od 90 odsto slučajeva uspešno izlečenje i to nam je cilj", naveo je on.

On je istakao da se resorno ministarstvo zalaže da žene redovno odlaze kod ljekara, jer ima dovoljno kadra, ultrazvučnih aparata, mamografa, te bolest može da se otkrije na vrijeme i uspješno liječi.

Predstavnica Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Mirjana Uzunović Mako rekla je da je taj fond prepoznao značaj inovativnih lijekova i da se posljednjih godina kontinuirano ulaže sve više novca, kao i da će lekovi za karcinom dojke koji se nalaze na listi biti dostupni pacijentima u Srbiji najkasnije u junu.

"Žene obolele od karcinoma dojke sa usvajanjem ove liste se leče istim lekovima kao i žene u Evropi. Svi lekovi koji su za karcinom dojke biće dostupni našim pacijentkinjama. Lek za trostruko negativan karcinom dojke, kojim do sada žene nisu mogle da se leče, biće dostupan od juna, a možda i ranije", rekla je ona.

Načelnik odjeljenja za onkohematologiju Instituta za onkologiju Vojvodine Lazar Popović rekao je da je značajno što se na pozitivnoj listi nalaze lijekovi koji su namijenjeni liječenju ranog karcinoma dojke za sve podtipove.

"Imaćemo mogućnost da lečimo naše pacijentkinje slično kao u zapadnoj Evropi", naveo je on.

Predsednik Upravnog odbora Fonda B92, koji je učestvovao u organizaciji panela, Veran Matić ukazao je da su promocija i edukacija važne kako bi žene bile svjesne da moraju da idu na preventivne preglede.

"Akcija 77 žena za sedam dana je organizovana 2008. godine i uspeli smo da skupimo novac da kupimo digitalni pokretan mamograf", naveo je on.

