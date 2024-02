Dobre vijesti: Fond će refundirati prenatalne testove u Srpskoj

BANJALUKA – Budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prošlo više od godinu dana i da Univerzitetsko klinički centar Republike Srpsk (UKC RS) još nije završio proceduru u vezi prenatalnih testova, Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske je odlučio da u narednom periodu refundira prenatalne testove, potvrdili su iz Fonda za "Nezavisne novine".

Kako su rekli, Fond je, kako je i propisano Zakonom, na vrijeme donio Program neinvaniznog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica u kojem je definisana procedura, dok je UKC RS trebao da pruža ovu uslugu.

"Budući da UKC RS još nije završio svoj dio obaveza u vezi sa pružanjem ove usluge, te se zbog toga do danas nisu stekli uslovi za to, Fond je odlučio da trudnicama koje su same finansirale ovaj test refundira troškove, a sve u cilju omogućavanja dostupnosti ovog prava u praksi", pojasnili su iz FZO RS.

Ističu, da smatraju da je prošlo mnogo vremena od stupanja na snagu Zakona i da proceduralne prepreke u UKC RS ne smiju da budu smetnja ostvarivanju ovog prava u praksi.

"Iako i Zakonom i Programom nisu predviđene refundacije ovih testova, budući da je prošlo dosta vremena od stupanja na snagu zakona, Fond će uz određenu korekciju propisa ubuduće početi da refundira ovo pravo", ističu iz Fonda.

Dodali su da će oni sada definisati i cijenu NIPT testa koju će priznavati prilikom refundacije za ove testove, kao što se definiše i za sve ostale zdravstvene usluge koje Fond refundira, i o tome ćemo javnost blagovremeno informisati.

"Dakle, kako je i definisao Programom, pravo na NIPT testove imaju sve trudnice kojima je nadležni ljekar iz ugovororene zdravstvene ustanove predložio ovaj tekst. Napominjemo da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS definisan i rok predaje zahtjeva za refundaciju, a to je godinu dana od izvršene zdravstvene usluge", pojasnili su iz Fonda.

Dodaju da pravo na NIPT test je jedno od novih prava za trudnice koje je uvedeno Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

