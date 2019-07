Dobrobiti velike čak i kad počnete vježbati u četrdesetima

Čak i ako su u mlađim godinama bile neaktivne, sredovječne i starije osobe koje sedmično vježbaju minimalno preporučeno vrijeme mogu živjeti duže od vršnjaka koji život provode sjedeći, pokazalo je jedno britansko istraživanje.

Fizička aktivnost odavno je povezana s nižim rizikom za kardiovaskularne bolesti i određene vrste karcinoma. Većina dosadašnjih istraživanja bavila se navikama vježbanja u određenom periodu života, a ne obrascima ponašanja tokom dužeg perioda, navode naučnici. Čak i ako ste duboko zagazili u četrdesete, nikad nije kasno da poradite na vašem životnom stilu i navikama.

Ne dopustite da se metabolizam uspori

Kardio visokog intenziteta stimuliše naš metabolizam, što je više nego potrebno za motivisanje nakon određene dobi. Da bismo spriječili usporavanje metabolizma, trebalo bi da vježbamo jednom ili dvaput sedmično. Počnite s jednim setom od tri ponavljanja i dodajte još jedno ponavljanje svaki put. Nemojte se previše opterećivati.

Radite čučnjeve

Svaka žena želi imati okruglu zadnjicu, ali čak i one najsrećnije koje to prirodno imaju bez ikakvog treninga će početi gubiti čvrstoću i oblik nakon 40. godine, "zahvaljujući" smanjenju mišićne mase. Pravilno napravljeni čučnjevi (s ravnim leđima i koljenima iznad stopala) mogu tonirati cijelo tijelo i spriječiti povrede poboljšanjem vaše fleksibilnosti.

Kako biste spriječili bolove u leđima radite plank

Ako radite ovu vježbu 90 sekundi tri puta sedmično, to je sjajan način da se toniraju svi mišići tijela. To jača trbušne mišiće, mišiće prsnog koša i one koji okružuju kičmu.

Zaštitite se od artritisa

Hronična bol u zglobovima može napasti odrasle osobe svih starosnih grupa, tako da nikad nije prerano za početak prevencije, a jedan od najboljih načina za to je trening snage, bilo kući s tegovima ili u teretani. Ne morate provesti šest puta sedmično u teretani podižući velike težine, dovoljno je tri puta sedmično vježbati s umjerenim, ali progresivnim težinama i uz više ponavljanja, sve dok ne osjetite da mišić "gori".

Kardio trening

Kardio trening je odličan način za žene iznad 40 godina da održe zdravo srce. Ali ako zaista želite da vaše srce ima koristi, morate vježbati na 80% maksimalnog broja otkucaja srca najmanje 30 minuta, tri do četiri puta sedmično. Ako je 10 najteže što možete učiniti na skali od jedan do 10, tada bi trebalo da vježbate na skali do osam.