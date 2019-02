Dočekajte proljeće u žutom

Šta će povezati aktuelnu zimu i nadolazeće proljeće? Boje! I zelena i roze, ali ipak iznad svega - veličanstvena žuta!

Boja koja je jako popularna i ove zime, na prelazu sezona neće otići sa scene, naprotiv, dobiće još značajniju rolu. Biće nosiva u svim mogućim kombinacijama i baš na svim komadima odjeće, a neke kolekcije modnih brendova u potpunosti su u znaku žute. Mnoge žene smatraju kako im žuta ne stoji baš dobro, međutim to nije istina. Svako može nositi žutu boju, samo treba obratiti pažnju na nekoliko stvari.

Nemojte zaboraviti da žuta varira od neonske do zagasite "senf" nijanse, pa ćete sigurno pronaći i onu koja odgovara vama. Birajte nijansu koja odgovara vašoj boji (i podtonu) kože. Jarke nijanse malo bolje stoje tamnoputima, a tamnije svjetloputima. No, ako baš želite nositi i nijansu žute koja vam možda ne stoji najbolje - i to je izvedivo - samo je nemojte nositi blizu lica, već se odlučite za hlače, dugu suknju ili na modnom dodatku.

Kombinovanje

Žutu ćemo naredne sezone najviše kombinovati s crnom i zelenom, u preostalom dijelu zime naprosto ćete morati imati bar jedan žuti šal ili žuti džemper, a u prvim proljećnim danima nosiće se lagani žuti kaputi i jakne, kardigani i obične majice dugih i kratkih rukava.

Žuta boja se savršeno slaže ne samo s crnom i bijelom, već i mnogim drugim bojama - svim nijansama plave, ljubičastom, zelenom, crvenom, sivim i smeđim tonovima... Žutu možete kombinovati i s drugim tonovima žute boje - na primjer, obucite pastelnožutu suknju i gore košulju ili vestu u jarkožutoj boji. Za koju god se kombinaciju odlučite, žutu treba nositi hrabro i sa samopouzdanjem.

Nadahnite se i sa stilom zakoračite iz zime u proljeće!