Dodaci jelima koji nam uništavaju krv

Stres, nedostatak sna i ishrana su glavni faktori koji povećavaju nivo šećera u krvi.

Posebno treba izbjegavati određene aditive u hrani da biste spriječili ovaj zdravstveni problem.

"Kao i većina prehrambenih proizvoda, naizgled obični začini mogu da sadrže veliku količinu šećera. Iz tog razloga je važno da uvijek pročitate sastav. Ako vidite da proizvod sadrži sirup, dekstrozu ili melasu, nemojte ga kupovati", rekao je nutricionista Laura Burak za časopis Eat This, Not That.

Dakle, dodaci za hranu koje treba da izbjegavate su:

Kečap

"Većina kečapa na tržištu sadrži dodatni šećer, obično u obliku kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze", objašnjava Burak. Poznato je da konzumiranje kukuruznog sirupa dovodi do gojaznosti, insulinske rezistencije i dijabetesa.

"Dakle, budite svjesni izvora šećera i obavezno provjerite koliko grama šećera ima u kečapu koji planirate da kupite", dodala je ona.

Senf

Obratite pažnju jer proizvođači senfu često dodaju šećer kako bi poboljšali njegov ukus. U posljednje vrijeme sve je popularniji šećer sa senfom, ali ni on nije naročito dobar za zdravlje.

"Možda mislite da je senf sa medom zdraviji, ali to je daleko od istine. Med je samo 'izgovor' da se proizvodu doda još više šećera", rekla je ona.

Prelivi za salatu

Sve vrste preliva za salatu koje možete pronaći u supermarketima su nezdrave jer smanjuju nutritivnu vrijednost zdravog obroka. Nutricionista smatra da je najbolja opcija da sami napravite preliv jer ćete samo tako biti sigurni da nema puno šećera.

Teriiaki sos

Osim šećera, ovaj sos sadrži i aditive kao što su kukuruzni skrob i kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze, koji, naravno, negativno utiču na nivo šećera u krvi, prenosi b92.