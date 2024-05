Doktor: "Ako ovo radite, vaša jetra je puna otrova”

Dr Dejan Čubrilo otkrio je kako na najbolji način očistiti organizam.

Proljeće je uveliko stiglo, a sa njim i potreba za detoksikacijom organizma i čišćenjem tijela od toksina. Mnogi su u zabludi kada je detoksikacija u pitanju, te prave česte greške koje dodatno mogu pogoršati stanje.

Doktor Dejan Čubrilo je prije izvjesnog vremena, gostujući u RTS Ordinaciji otkrio pravila detoksa i skrenuo pažnju na najčešće greške.

Detoksikacija je obavezna kada neko ima povišen holesterol i masnu jetru.

"Ako imate masnu jetru, a imamo je proprilično svi, manje ili više, vi automatski imate povišen nivo insulina. To je hormon koji proizvodi pankreas da bi regulisao šećer i varenje. Ako se insulin povećava u toku dana više ili manje, on će apsolutno da pravi masti u jetri. To mu je posao.", rekao je doktor Čubrilo, te objasnio:

"Holesterol ne dobijate iz hrane. Ako svaki dan jedete ćevape, pljeskavice, velike porcije, vi ćete praktično napraviti poremećaj varenja i intoksikaciju od toga. Ali povišen nivo insulina će biti taj koji će u fabrici proizvodnje holesterola – jetri, gde se on pravi, da stimuliše proizvodnju holesterola. Ko ima povišen holesterol ima i povišen insulin, i obratno. Ko kontroliše insulin, kontroliše i holesterol.", tvrdi dr Čubrilo.

Kada je visok holesterol problematičan?

“Loš holesterol je paradoks, on u sebi ima manje holesterola nego dobar holesterol. Loš holesterol ima posao da prense materijal za proizvodnju hormona, te shodno tome on nije loš”, objasnio je doktor.

Loš holesterol postaje zao kada "zarđa", odnosno kada ne može da obavi posao prenosa materijala za proizvodnju hormona. "Taj oksidovani holesterol će se zalepiti negde i predstaviti početak razvoja asteroskreloze", rekao je doktor Čubrilo.

"Samo je oksidovani holesterol loš", tvrdi on.

Zabrinjavajuća granica holesterola

"Svaki holesterol koji je 6 ili 6,5 ne tumačim kao tragediju ili nešto što je toliko loše. Tada zaključujem da se on previše pravi, odnosno da ga nešto stimuliše (insulin), da se ne izlučuje kako treba preko žuči ili da je zarđao. Tada preporučuje pacijentima antioksidanse, i da u ishranu uvedu što više zdravih namirnica, voća i povrća."

"Druga stvar, kontrolom insulina. Ne jedemo šećer ili pazimo koliko ga jedemo; ne opterećujemo pankreas. Što se masnoće tiče, dr Čubrilo preporučuje da stavite manje od kafene kašičice, tek da jelo zamiriše. Treća stvar je kontrola eliminacije; da produvamo kanale žuči, da se ta žuč bolje izbacije u creva – biljkama. Limunada sa malo đumbira – limun provocira kanal, đumbir ga opusti, i ide napolje."

Zabluda je da se čišćenje organizma najbolje sprovodi sokovima od ceđenog voća i povrća.

"Vi kada uzmte te sokove i više puta dnevno ih uzimate, vama će insulin skočiti kao da ste na testu opterećenja glukozom. To će biti stimuls za blokadu topljenja potkžnih masnoća, dok se tim stimulsom pravi više holesterola, jetra će se zamastiti", objasnio je doktor.

"Za taj sok mora precizno da se zna koliko ima šećera i u kojoj dozi možete da ga uzmete. Taj sok mora biti sa nekim vlaknima, sa nekom masnoćom , (semenkama), da se smiri taj odgovor pankreasa. Pankreas će se tada mnogo manje uzbuditi, a mi ćemo dobiti benefite od voća i povrća, da nam se creva oraspolože i da dobre bakterije dobiju svoju hranu, kako bi se borile sa lošim bakterijama", rekao je dr Čubrilo.

Vrlo je važno imati dobar želudac i enzime u njemu, koji se gube od prevelikog stresa. Dok se jede pod stresom, tu enzima nema, tvrdi doktor.

U procesu detoksikacije zabranjene su masti, dok je, prema njegovim riječima zabranjeno i korišćenje maslinovog ulja, jer i to opterećuje.

"Ako imate organizam koji je intoksiciran, jetra više ne može da se bori, puna je toksina. Zašto toj jetri dajete zadatak da ona obrađuje te masti? Pustite je da se oporavi, dajte joj minimalne količine. Jedite meso bez ulja, spremljeno u vodi, stavite puno povrća u taj lonac i napravite obrok bez ulja, da biste ručali a da se ne intoksicirate. Jaja izbacujemo, mleko takođe”, objašnjava doktor.

"Svi preko 30 godina mleko ne bi trebalo da piju, to je nešto što je jako teško za nas. Mlečni proizvodi mnogo su teški za varanje", dodao je on.

Zabranjeno je i korisiti čajeve za detoksikaciju. "Creva koja su u opstipaciji, koja ne rade, ona su zaključana, zgrčena. Dakle, vi takvo crevo kad krenete da terate, to je kao da ste ispocepali ta creva, jer se ona tada još više umaraju", tvrdi doktor.

Da bi se creva obnovila treba povećati nivo stvaranja energije u našim ćelijama. "Najbolji izvor masti je onaj koji se topi sa našeg masnog tkiva i pretvori se u energiju. Insulin sprečava to topljenje masti. Njegovom kontrolom dobićete puštanje topljenja masti", kaže doktor.

Kada je detoksikacija uspješna?

"Uspešna detoksikacija znači uspostavljanje normalne funkcije creva. To je precizna definicija. Ako smo uspeli creva da podignemo iz minus faze u normalu, da ona počnu da rade svoj posao, nema više intoksikacije", kaže doktor i dodaje:

"Jedna stolica dnevno je dovoljna, ali stolica nije mera. Ljudi mi često kažu: Doktore ja imam nekoliko stolica dnevno, ja imam brz metabolizam. Metabolizam je ona farbika gde se vama od onoga što stigne u ćelije napravi energija. Ko to ima, taj ima brz metabolizam, a ne koji ima više stolica. Taj je glavnom bolestan koji ima više stolica, ne vari hranu, sve prolazi kroz njega i spada u klasičan izgled mršavca koji ne može da se ugoji jer nema dovoljno enzima da vari hranu", prenosi Stil.kurir.rs.

