Doktor biologije o sindromu koji pogađa sve više ljudi: Desio mi se potpuni kolaps

Još prije nekoliko godina imao sam sve: posao, novac, zdravlje, stan, brak, društveni život, planove za budućnost, a onda sam zbog burnouta izgubio sve, otvoreno govori Krunoslav Nujić (49), otac dvoje djece, diplomirani inženjer hemije i doktor biologije iza kojeg je 20-godišnji rad u farmaceutskoj industriji.

Prvi susret sa sindromom sagorijevanja Krunoslav je doživio s 27 godina. Simptomi koji su ga pratili bili su tjeskoba, iscrpljenost, palpitacije, urtikarije po koži, blaga depresija, osjećaj da mu je svega previše. Kad se obratio ljekaru, dobio je odgovor da je pod stresom, ali ne i savjet šta napraviti, prenosi zivim.gloria.hr.

- Stres se često banalizira, a njegovo je prihvaćanje društveno nametnuto. Gotovo se uopće ne govori o činjenici da je stres savršena podloga za burnout. Kad ga proživljavamo, nerijetko smo još podložniji napetim situacijama, privatnim i poslovnim. Morao sam smanjiti zalaganje na poslu, prestao sam s ispitima na postdiplomskom studiju, s izlascima, odmarao sam se, šetao, spavao, krenuo na masaže i psihoterapiju. Stanje se popravilo nakon godinu dana, no nisam htio dati otkaz, već sam to uspio riješiti promjenom načina života - opisuje Krunoslav. Dodaje da ga je burnout nakon nekoliko godina opet sustigao i preokrenuo mu život.

- Posao je postao jako zahtjevan. Radio sam na više projekata paralelno, a često i prekovremeno - priča Krunoslav te dodaje kako su i u privatnom životu stvari postajale sve intenzivnije.

- Supruga je pala u depresiju i ja sam se brinuo o djeci i kućanstvu. Bio sam na nogama 13-14 sati dnevno. Bilo je umora, iscrpljenosti, nemira i tjeskobe, ali nisam mogao reagirati zbog loše situacije kod kuće - govori.

Neki od psihosomatskih simptoma s kojima se tada susretao bili su vrtoglavica, slabost i osjetljivost na buku.

- Bio sam na koncertu kada se u mom organizmu dogodio potpuni kolaps. Tijelo više nije moglo izdržati. Obavio sam razne pretrage i sve je bilo u redu, odnosno nalazi su sugerirali da nije ništa organski, nego da je sve povezano sa stresom i psihom. Shvatio sam da više ne mogu raditi i dao otkaz - rekao je.

Potpuni zaokret

To je dovelo do novih životnih promjena za Krunoslava i njegovu porodicu. Kako bi preživjeli, morali su učiniti drastične poteze, a posljedice burnouta bile su toliko jake da su zajednički život dovele do zida.

- U tom trenutku ni supruga nije radila pa smo ostali bez novca. Prodali smo prvo auto, a onda i stan. Na kraju smo se i razveli jer je teret burnouta i depresije bio prevelik i nismo nikako mogli naći izlaz - govori Krunoslav.

Dodaje da je sve to trajalo oko dvije godine te je nakon toga uspio iznova pokrenuti svoj život - našao je novi posao, stan, partnerski i društveni život. Burnout mu je, ističe, promijenio sve segmente života.

Simptomi burnouta

Na temelju onog što je proživio i naučio Krunoslav nas osvješćuje o kojim se simptomima radi kada govorimo o fenomenu sagorijevanja.

- Sve kreće s gubitkom motivacije, entuzijazma, zatim slijede umor, iscrpljenost, manjak koncentracije i pamćenja. Nakon toga javljaju se različiti psihosomatski i mentalni problemi kao što su tjeskoba, depresija, probavni problemi, nesanice, glavobolje, pad imuniteta i ostalo. Na kraj dolazi potpuni burnout kad osoba više nije funkcionalna ni za što - objašnjava.

Knjiga kao svojevrsna terapija i alat za druge

Vlastito iskustvo dovelo ga je do životnog preokreta u kojem je počeo gledati na svoju ranjivost. Četverogodišnja edukacija za tjelesno orijentiranu psihoterapiju, a potom i tehnike sistemske konstelacije te emocionalne slobode omogućila mu je da pronađe i prihvati sebe, a potom, kroz radionice, pruži pomoć onima kojima je ona potrebna. Napisao je i knjigu „Burnout, priča o nama”, što mu je bilo i oblik terapije.

- U prvom poglavlju iznio sam osobnu priču i taj čin pisanja za mene je bilo svojevrsno otvaranje - navodi i dodaje kako je važno da se osoba pokaže u pravom svjetlu. Ljudi oko nas, kaže, često ne razumiju da uistinu proživljavamo teško životno razdoblje i unatoč tome što možda i žele pomoći, nerijetko to rade na potpuno pogrešan način i stvaraju nam dodatni pritisak.

- Okolina često ne odobrava pokazivanje slabosti, jer najčešće su ti ljudi i sami ranjivi. Zato mi je bilo važno progovoriti kroz knjigu. Probuditi svijest mnogih - ističe.

Ruke koje grle - snažna poruka

Ilustracija na naslovnici knjige donosi snažnu poruku o prihvaćanju.

- Srce predstavlja nas, a goruća vatra stanje burnouta. Za izlazak iz ovog stanja potrebne su nam ruke koje grle. Drugim riječima, ljubav prema sebi i ljubav drugih prema nama - objašnjava i dodaje kako je upravo nedostatak te ljubavi osnovni uzrok burnouta.

- Nisam se želio zadržati na površini. U knjizi sam ulazio u dubinu i dodao glavnom naslovu riječi ‘priča o nama.‘ Time sam želio prenijeti poruku prihvaćanja, onakvih kakvi uistinu jesmo - zaključuje.

Krunoslav je jedan od mnogih koji su se susreli s burnoutom. Svojim iskustvom i knjigom želi pomoći drugima da prepoznaju znakove ovog sve raširenijeg sindroma.

- O simptomima sagorijevanja još se uvijek ne govori dovoljno otvoreno niti se ulazi u njegovu dubinu, a - paradoksalno - sve je više onih koji ga doživljavaju. Pokazati se ranjivim, zamoliti poslodavca da smanji opseg posla ili zatražiti odmor može djelovati paralizirajuće. I poslodavci su nerijetko pod stresom. Zbog važne uloge i pozicije u firmi ne žele pokazati slabost ili pak nisu svjesni problema koji ih neprestano okružuju. Umjesto da rade na sebi - preživljavaju. No, takav odabir hvatanja za slamku ima svoj kraj. Negativni, nažalost. Jedino nam prihvaćanje vlastite ranjivosti i nesavršenog sebe može donijeti mir - zaključuje Krunoslav.