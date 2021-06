Doktor upozorava da djeca teže podnose vrućinu, šta roditelji treba da znaju

Meteorolozi kažu da je današnji dan najtopliji u ovoj nedjelji. Vrućina ne prija ni mladima ni starima. Pedijatri poručuju da su djeca osjetljivija na visoke temperature u odnosu na odrasle i da su sklonija sunčanici i pregrijavanju. Preporučuju nošenje zaštite na glavi, ali i česta hlađenja kupanjem i tuširanjem.

Predsednik Udruženja pedijatara Srbije prof. dr Georgios Konstantinidis rekao je za RTS da su djeca osetljivija na visoke temperature i da lakše podliježu negativnim efektima toplote sunca i da su skloniji sunčanici i pregrijavanju.

"Sasvim sigurno da je potrebna zaštita, pre svega glave sa nekim kačketom. Izbegavati neko vreme od 12 do 15, do 17 sati. Sad je već i do 17 sati toplo, uz hlađenje, kupanje i sve ostalo. Ukoliko se pojavi povišena telesna temperatura, treba pomisliti kad su ovakvi dani da je to posledica povišene temperature napolju. Možda će jedna doza brufena ili tuširanje mlakom ili hladnom vodom rešiti situaciju", rekao je Konstantinidis.

Ipak, napomenuo je, ne treba isključiti mogućnost infekcije i u tom slučaju bi se trebalo obratiti pedijatru.

Govoreći o boravku djece i mladih u klimatizovanom prostorijama, Konstantinidis je rekao da razlika u temperaturi ne bi trebalo da bude veća od pet do deset stepeni, ali i da je ponekad nemoguće napraviti idealnu razliku u temperaturi.

"Naša deca su, kao i mi, pravljena za našu planetu. Ne bih tu bio previše paranoidan, ali svakako treba izbegavati ekstreme i ne ući sa 45 na 25 stepeni, jer je to svakako rizik da se neka bolest razvije u takvim slučajevima", istakao je Georgios Konstantinidis.

Naglasio je da su djeca osjetljivija nego odrasli i da to treba uvek imati na pameti.

"Koliko god da su na neke stvari, kao što je recimo korona, oni otporniji, u načelu, na sve bolesti i patološka stanja, ona su osetljivija", kazao je Konstantinidis.

Kada je reč o putovanjima, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije je rekao da bi, kao i kod odraslih, trebalo izbjeći putničku dijareju i da se savremena medicina sve više bazira na prevenciji i dobrom odabiru probiotika.

"Pre putovanja treba uzeti odgovarajući probiotski preparat, imajući u vidu činjenicu da su sve veće relevantne studije pokazale da ukoliko uzmemo dobro odabrani preparat pre puta možemo sprečiti dijareju koja se neretko, odnosno vrlo često, javlja, a kod dece se u nekim situacijama javlja češće nego kod odraslih", istakao je Konstantinidis.