Doktorica iz BiH među finalistima za "Medicinskog Oskara"

LJUBLJANA - Gordana Bukara Radujković iz BiH među finalistima 10. International Medis Awards "Medicinski Oskar”" a svečana dodjela nagrada će se održati 7. marta u Ljubljani.

Međunarodna stručna komisija konkursa International Medis Awards for Medical Research je završila ocjenjivanje 242 naučnoistraživačka rada.

Sve visoke kriterije za nominacije za International Medis Awards ove godine je zadovoljilo 148 prijava. Međunarodna stručna komisija je izabrala i 18 finalista; među njima je i Gordana Bukara Radujković iz Bosne i Hercegovine.

Konkurs već desetu godinu nagrađuje izvrsna naučnoistraživačka dostignuća ljekara i farmaceuta iz država srednje i jugoistočne Evrope. Svečana dodjela nagrada će se održati 7. marta 2024. u Ljubljani, kada će među finalistima biti proglašeni pobjednici po pojedinim područjima, piše Tuzlanski.ba.

Gordana Bukara-Radujković uvrstila se među finaliste na području pedijatrije s prijavljenim člankom "Evidence of increasing incidence of type 1 diabetes and ketoacidosis among children in the Republic of Srpska in period 2017–2022 with special focus on COVID-19 global pandemic years".

Objavljen je u naučnom časopisu Frontiers in Public Health. Svi finalisti konkursa 10. International Medis Awards for Medical Research (po abecednom redu područja i država): – Farmacija: Lea Knez, Slovenija, i Milena Anđelković, Srbija – Gastroenterologija: Lorenz Balcar, Austrija, i David Bauer, Austrija – Ginekologija: Gabor Szabo, Mađarska, i Luka Roškar, Slovenija – Intenzivna medicina i anesteziologija: Dimitar Tonev, Bugarska, i Nikola Bradić, Hrvatska – Neurologija: Andras Salamon, Mađarska, i Marija Babunovska, Sjeverna Makedonija – Oftalmologija: Koraljka Hat, Hrvatska, i Maja Živković, Srbija – Pedijatrija: Gordana Bukara-Radujković, Bosna i Hercegovina, i Ivana Trivić Mažuranić, Hrvatska – Pulmologija i alergologija: Ivana Huljev Šipoš, Hrvatska, i Jure Urbančič, Slovenija – Reumatologija: Irina Gessl, Austrija, i Ana Banko, Srbija.

Za nagrade 10. International Medis Awards mogli su se prijaviti ljekari i farmaceuti koji su svoje naučnoistraživačke radove objavili u uglednim naučnim publikacijama s faktorom uticaja višim od 1,500.

Na konkurs su ove godine stigle 242 prijave iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije. Svim visokim kriterijima za nominacije za nagradu International Medis Awards odgovaralo je 148 prijava.

Konkurs je 2014. godine osnovala slovenska farmaceutska kompanija Medis, koja je i danas glavni sponzor konkursa. Više informacija na: www.medis-awards.com.

