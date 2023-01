Doktorica otkrila koje alkoholno piće najmanje oštećuje jetru

​Jetra proizvodi žuč, koja olakšava varenje, pretvara glukozu u glikogen i podstiče gvožđe na stvaranje crvenih krvnih zrnaca, što su samo neke od njenih uloga.

Jetra je takođe jedini organ u tijelu koji se neprestano obnavlja. No, to ne znači da nije ničim opterećena. Puno masti, malo kretanja i redovno ili prekomjeran unos alkohola - sve to opterećuje organizam. Kada je oštećenje ćelija preveliko, javlja se bolest.

Mnoga istraživanja pokazuju da je alkohol glavni činilac u razvoju bolesti jetre, među kojima se izdvaja ciroza.

"Previše alkohola, bilo kog, doprinosi razvoju bolesti jetre ili povećava komplikacije povezane s jetrom", upozorava dr Nensi Reau, direktorka odjeljenja za transplantaciju i šefica odjeljenja za hepatologiju Medicinskog centra Univerziteta Raš u Čikagu.

Takođe, teško je odrediti rizik ako imate drugu bolest jetre, poput masne jetre ili virusnog hepatitisa.

No, kako kaže spomenuta doktorica, kako potpuna apstinencija nije praktična, postoji piće koje bi mogla da preporuči. Ako imate zdravu jetru i inače ste zdravi, crno vino je piće koje bi ona izdvojila. Dokazano je da sadrži antioksidanse i polifenole, te stoga ima drugačiji efekat na zdravlje jetre.

Ali oprez! Umjerenost je vrlo važna. I dalje se morate pridržavati preporuka za sigurno konzumiranje alkohola.