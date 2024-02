Doktorica otkrila koje piće čisti i najmasniju jetru (VIDEO)

Doktorka Daniela Eger kaže da među razlozima za masnu jetru može da se nađe i višak kilograma.

Predložila je na Tiktoku prirodan napitak koji, prema njenim riječima, može da pomogne u rješevanju ovog zdravstvenog problema.

Napitak protiv masne jetre i nakupljanja toksina u ovom organu što sprečava normalno funkcionisanje, priprema se od sljedećih sastojaka: tri isceđena limuna, šolja isjeckanog peršuna, pet stabiljki celera i šest čaša vode. Sve sastojke treba izblendirati.

Napitak se pije na prazan stomak tri puta dnevno, tri dana. Nakon toga se pravi pauza od sedam do 10 dana, ciklus se može ponoviti prema potrebi, kaže doktorka naturopatije, odnosno holističke medicine.

Pod pojmom masne jetre odnosno steatosis hepatis, koji prate ovi simptomi i uzročnici, podrazumijeva se masna infiltracija jetre, odnosno veliko nagomilavanje masti u ćelijama jetre, hepatocitima, bez evidentnog oštećenja i fibroze jetre.

Alkoholna masna jetra je najčešći, najblaži i skoro uvijek reverzibilni oblik bolesti ovog organa (u slučaju oboljenja jetre izazvanih konzumiranjem alkohola). Teže alkoholne bolesti jetre su alkoholni hepatitis i alkoholna ciroza jetre.

Drugi tip nealkoholna masna jetra označava steatozu jetre bez oštećenja ćelija i fibroze, ona se javlja kod osoba koje ne konzumiraju veće količine alkohola. Često je udružena sa metaboličkim faktorima fizika i predstavlja najblaži oblik oboljenja ove grupe.

Rijetko prepraste u cirozu i insuficijencju jetre. Rizik od prve bolesti je jedan odsto. Ali zato 15 odsto slučajeva teškog oblika nealkoholne masne bolesti jetre, nealkoholnog stetohepatitisa, dovedi do ciroze, a ponekad i do primarnog karcinoma jetre. Kod 20 odsto dugogodišnjih alkoholičara razvija se ciroza jetre, koja je završni stadijum alkoholne bolesti jetre. Tri do pet odsto slučajeva druge grupe rezultira težim oboljenjima u koje spada i nealkoholni stetohepatitis, prenosi Espresso.rs.

