Doručak koji često jedemo zapravo nas može ugojiti

Stručnjaci za ishranu se slažu da je doručak najvažniji obrok u danu, ali je važno i šta tada jedemo. Taj izbor može da dovede u pitanje da li ćete uspjeti da održite željenu liniju ili ćete se ugojiti, nesvjesni u čemu je problem, piše Eat This Not That.

Postoje namirnice za koje nikada ne bismo rekli da goje jer ih smatramo zdravim. Među njima, mnogima je omiljeni doručak kajgana ili pržena jaja na bilo koji drugi način.

"Jaja su odlična kada je u pitanju ishrana“, kaže Lauren Manaker, autor knjige The First Time Mom's Pregnancy Cookbook.

"Od visokokvalitetnih proteina koje obezbjeđuju do niza vitamina B koje sadrže, nema sumnje da konzumiranje jaja može biti dio zdrave i uravnotežene ishrane. Ali kada su jaja praćena nekim namirnicama sa visokim sadržajem masti/visokog natrijuma, nezdravost ostalih sastojaka može zasjeniti kvalitet ove namirnice."

Jaja su odlična opcija za sve koji žele da izgube težinu. Oni nas dugo drže sitima, odličan su izvor proteina, imaju malo kalorija i sadrže hranljive materije kojih nema u mnogim namirnicama. Oni pružaju brojne zdravstvene prednosti jer su dobar izvor proteina i mogu pomoći u stvarima kao što su upala, zdravlje kostiju, zdravlje mozga, pa čak i trudnoća. Jedite ih za doručak, poslije treninga ili čak samo kao užinu tokom dana. Problem nastaje kada od jaja napravite kajganu - sa puterom ili sa puno ulja.

Ako, na primjer, stavite puter u jaja ne gledajući koliko ste zapravo dodali, za doručak ćete pojesti nekoliko stotina kalorija više. Nutricionisti kažu da se u praksi pokazalo da oni koji izbace puter, lako izgube kilograme. Dakle, jaja ne treba isključiti iz ishrane, dovoljno je samo poprskati malo ulja prilikom pripreme tiganja. Na taj način nećete pretjerati sa kalorijama, a imaćete odličan doručak.

