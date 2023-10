Dr Marija Ristić: Ovo nikako ne treba da radiš dok sjediš na WC šolji

Dr Marija Ristić na društvenim mrežama poznatija kao online doktorka za tabu ženske probleme objavila je zanimljiv video na Instagramu.

Ona je, naime svojim pratiocima objasnila šta je ono što nikako ne treba da radiš dok sjediš na WC šolji.

"Da skroluješ", odgovorila je i dodala:

"Nešto najgore što možeš da radiš za svoje tijelo za zdravlje mišića karličnog dna jeste da sjediš na WC šolji duže nego što je potrebno, zato što kada sjedimo na tako nekoj rupi sila zemljine teže, gravitacija ima još jači efekat.

Vremenom kada to ponavljamo iznova i iznova, utičemo na slabljenje mišića, što može dovesti do slabljenja njihovih funkcija: seksualna, podrška karličnim organima, stabilnost tijela itd. Zato prije nego sjedneš na WC šolju ostavi telefon, uradi to što imaš i onda se vrati skrolovanju", navela je Ristićeva koja za sebe kaže da pomaže ženama da kroz brigu o intimnom zdravlju brinu o sebi.

