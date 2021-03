EMA: U slučaju ovih simptoma nakon AstraZeneca vakcine javite se ljekaru

Odbor za procjenu rizika Evropske agencije za lijekove zaključio je da je vakcina AstraZenece sigurna i efikasna i da koristi nadilaze rizike, rekla je na konferenciji za novinare izvršna direktorica EMA Emer Kuk.

"Odbor za procjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) jasno je zaključio da je vakcina AstraZenece sigurna i efikasna", objavila je Kuk na konferenciji za novinare, dodajući da koristi te vakcine i dalje nadilaze rizike.

Ali, na konferenciji su iz EMA ipak poručili da su prijavljeni neki rijetki poremećaji kod kojih još uvijek ne mogu isključiti vezu s AstraZenecinom vakcinom.

"Ima nekih nesigurnosti. Viđali smo neke vrlo rijetke slučajeve koji opisuju specifične neobične slučajeve kombinacije tromboze, trombocitopenije i krvarenja. U nekoliko slučajeva mali ugrušci su se javili u krvnim žilama u prvih 7 do 14 dana nakon vakcinacije. To je stanje zvano diseminirana intravaskularna koagulacija. U nekoliko slučajeva vidjeli smo i ugruške u krvnim žilama koji izvlače krv iz mozga. To je stanje poznato kao cerebralna tromboza venskih sinusa", rekla je Kuk i dodala:

"To su stanja povezana s niskim nivoom trombocita u krvi, što je poznato kao trombocitopenija, i dokazi koje imamo u ovom trenutku nisu dovoljni da bismo sa sigurnošću mogli reći jesu li ovi štetni događaji povezani s vakcinom ili nisu. Odbor će nastaviti prikupljati još informacija o ovim stanjima, uključujući više studija i držaćemo ih pod vrlo pomnim nadzorom. Zaključak je da je vrlo važno da su takvi događaji rijetki. Do sinoć (srijeda) je prijavljeno sedam slučajeva diseminirane intravaskularne koagulacije i 18 slučajeva cerebralne tromboze venskih sinusa od gotovo 20 miliona vakcinisanih ljudi".

Ona je dodala da ovi slučajevi nisu detektovani tokom velikih kliničkih ispitivanja, što naglašava važnost da se zadrži budnost kad se vakcine krenu primjenjivati na široku populaciju.

"Važno je da ljudi koji dolaze na vakcinaciju budu svjesni ovih mogućih štetnih događaja i da mogu uočiti simptome koji se mogu pojaviti nakon cijepljenja", rekla je.

EMA je objavila i popis simptoma za koje treba odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć ako se pojave unutar par sedmica od vakcinacije:

kratak dah

bol u grudima ili stomaku

otekline ili osjećaj hladnoće u ruci ili nozi

jaka glavobolja ili zamućen vid nakon vakcine

krvarenje koje ne prestaje

više malih modrica, crvenih ili ljubičastih, ili krvnih plikova

Ističe se da ljekarima treba napomenuti informaciju o nedavnoj vakcinaciji.

Kompletne zaključke o bezbjednosti vakcine AstraZeneca i savjetima možete pronaći na sajtu EMA na OVOM LINKU.