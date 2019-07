Ebola proglašena globalnom zdravstvenom prijetnjom

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo globalnom zdravstvenom prijetnjom.

Proglašenje je uslijedilo nakon što se ebola pojavila u gradu Goma, u kojem živi više od milion ljudi.

Od ebole je u Kongu do sada preminulo 1.600 ljudi, a direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejezus izjavio je da je vrijeme da se svijetu skrene pažnja na opasnost, javio je Bi-Bi-Si.

On je na konferenciji za novinare u Ženevi rekao da je prihvatio savjet savjetodavnog odbora da proglasi globalnu zdravstvenu prijetnju, što je SZO do sada učinila četiri puta, uključujući pojavu ebole u zapadnoj Africi od koje je u periodu od 2014. do 2016. godine preminulo više od 11.000 ljudi.

Gebrejezuz je dodao da ne treba zatvarati granice Konga, jer ne postoji veliki rizik od širenja zaraze izvan tog područja.