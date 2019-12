Evo kako da izbjegnete dobijanje kilograma tokom praznika

Mnogi se tokom praznika ugoje jer je izbor hrane veliki pa ne žele da se kontrolišu, uveravajući sebe da mogu bar u tom periodu godine da se opuste.

Izgleda da postoji lak način kako da spriječite gomilanje kilograma, barem tako tvrdi novo istraživanje koje su sproveli naučnici sa Univerziteta u Ilinoisu. Oni su došli do zaključka da kofein može da obuzda gojenje i proizvodnju holesterola, čak i kada jedemo namirnice pune masti i šećera.

Istraživači su do ovog otkrića došli nakon što su četiri nedjelje davali grupi pacova hranu koja se 40 do 45 odsto sastojala od ugljenih hidrata, a 15 odsto od proteina. Pored toga, životinje su pile čaj bogat fitohemikalijama, flavonoidima i aminokiselinama. Svaki put su dobijali od 65 do 130 miligrama kofeina kroz čaj, ali to nije bio jedini izvor ovog stimulansa.

Na kraju eksperimenta istraživači su zaključili da je kod onih pacova koji su unosili kofein manja količina masti u tijelu i da je njegov unos smanjio apsorpciju masti za 22 odsto.

Što se tiče ljudi, naučnici vjeruju da gojenje tokom praznika može da se spriječi ispijanjem četiri šoljice kafe, prenosi index. Zato se tokom praznika držite kafe, ako vam ne pomogne, ne može da vas ubije. Ipak, imajte na umu da bi i dalje trebalo da se suzdržavate od slatkiša.