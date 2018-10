Evo koje lijekove možete da pijete zajedno, a koje nikako ne smijete

Iako dodaci ishrani mogu na različite načine da poboljšaju zdravlje, u određenim slučajevima nikako nije preporučljivo miješanje sa lijekovima.

Ljudi širom svijeta svakodnevno piju biljne dodatke ishrani kako bi poboljšali zdravlje. Ali, mnogi uz to uzimaju propisane lijekove - često za dijabetes, visoki krvni pritisak ili tablete protiv bolova.

Mnogi nikad i ne provjere da li smiju da miješaju lijekove na recept sa dodacima za ishranu, vitaminima ili tabletama protiv bolova.

Istraživači sa Univerziteta u Hertfordshireu upozorili da miješanje nekih biljnih lijekova s lijekovima na recept može povećati rizik od krvarenja, povećati nivo šećera u krvi ili spriječiti djelovanje lijekova i samo ozdravljenje, piše britanski Daily Mail.

Iako su mnoge interakcije između lijekova i dodataka teoretske, te se baziraju na ograničenim dokazima ili se pojavljuju samo pri visokim dozama, stvarno je važno provjeriti kako lijekovi na recept utiču na dodatke u ishrani i obrnuto, prije nego što ljudi počnu da ih piju.

I ne samo to, mnogi koji uzimaju tablete ili dodatke ishrani često nemaju pojma da u određenim slučajevima hrana i piće koje se konzumira uz tablete može dramatično povećati ili smanjiti uticaj lijeka.

Takođe, postoje mnoge kombinacije lijekova i dodataka koji imaju dobru interakciju, ponekad čak dramatično povećavajući djelotvornost jednog ili oba sastojka.

Kako ne bi došlo do nuspojava, trebalo bi da se držite ovih pravila:

Provjerite dvaput

"Kod svih lijekova, bilo farmaceutskih ili biljnih, pacijenti bi se u slučaju uzimanja više lijekova istovremeno uvijek trebalo da se posavjetuju s doktorom", savjetuje Kris Etheridge, predsjednik Britanskog udruženja za biljnu medicinu.

Na primjer, ako imate dijabetes, uvijek treba da provjerite da li dodaci ishrani utiču na glukozu. Ako čovjek uzima lijekove koji razređuju krv, važno je provjeriti interakciju s drugim leijkovima kako ne bi došlo do prevelikog razrjeđivanja ili obrnuto - do smanjenja razrjeđivanja.

Ako imate visoki krvni pritisak, važno je provjeriti može li dodatak ishrani ili biljni lijek uticati na njega. Kad uzimate lijekove, provjerite navedene informacije o poznatim interakcijama.

Nažalost, mnogi ljekari smatraju da ne mogu pružiti informacije o nuspojavama lijekova s drugim biljnim proizvodima jer nisu dovoljno istražene.

Kakva može biti interakcija između lijeka i dodatka ishrani?

Biljna medicina i dodaci ishrani mogu imati više vrsta interakcija, a najčešće posljedice su:

Povećana ili smanjena apsorpcija lijeka u organizmu

Smanjeno ili povećano djelovanje lijeka

Neefikasno djelovanje lijeka u jetri

Ubrzani prolazak kroz probavni sistem

Interakcije mogu rezultirati od toga da lijek nema nikakvog uticaja na organizam do toga da lijek puno uspješnije liječi probleme u organizmu.

Potencijalno štetne nuspojave

Svaki lijek ima potencijal za neželjena dejstva u s biljnim lijekom, određenom hranom ili dodatkom u ishrani. Najčešći krivci za to su antikoagulansi (lijekovi koji pomažu u sprečavanju ili liječenju tromboze, razrjeđuju krv, a najpoznatiji je aspirin), sedativi, antidepresivi i lijekovi za srce, visoki pritisak i epilepsiju.

Varfarin i zeleno povrće

Varfarin blokira efekte vitamina K, koji je potreban da bi se u jetri stvorili proteini za zgrušavanje krvi. Hrana koja sadrži vitamin K su brokoli, spanać, salata i avokado.

Zato treba da održavate prilično konstantan unos ove hrane kako biste osigurali stabilno zgrušavanje krvi. Problem nastaje kad se napravi velika promjena (naglo poveća ili smanji) unos vitamina K u tijelo. Konstanti unos ne stvara probleme.

Paracetamol povećava razređivanje krvi na koje utiče varfarin. Ljudi koji uzimaju 9 ili više grama paracetamola nedjeljno istovremeno uzimajući varfarin, imaju 10 puta povećani rizik od prekomjerne antikoagulacije, što može dovesti do krvarenja, i podstaći potencijalno smrtonosni moždani udar.

Kako uzimati najčešće dodatke ishrani?

Ulje konoplje (CBD)

Dobro za: opuštanje, anksioznost, stres, upale i bol

Bolje ne koristiti: U slučaju da čovjek uzima lijekove na recept, obavezno prvo mora provjeriti interakcija lijeka i ulja konoplje.

CBD može spriječiti rad jetrenih enzima koji su uključeni u probavu lijekova te podstaći razne nuspojave.

Valerijana

Dobra je za privremene probleme sa spavanjem.

Valerijana se uzima sama, ne sme se uporedno koristiti s tabletama za spavanje ili nekim drugim lijekovima koji podstiču pospanost. Posebno je bitno da izbjegavate alkohol.

Crni kohoš

Dobar je za olakšanje simptoma menopauze, kao što su valunzi, noćno znojenje i privremene promjene u raspoloženju (kao što su nervoza, razdražljivost i nemir).

Ne uzimati: Ako ste u prošlosti imali neku bolest jetre ili tumor zavisan od estrogena, kao što je rak dojke ili jajnika, kohoš ne bi smjeli uzimati. Izbjegavajte alkohol i druge lijekove za koje se zna da utiču na jetru.

Kad miješanje lijekova i dodataka ishrani ima pozitivan učinak na organizam?

Antidepresiv i ginko

Antidepresiv SSRI (inhibitor ponovnog unosa serotonina) može uzrokovati seksualne nuspojave kao što je sniženi libido, erektilnu disfunkciju i poteškoće u postizanju orgazma. Ginko biloba ekstrakti uspješno se koriste zajedno s SSRI lijekovima (fluoksetinom i sertralinom) kako bi se prevladali ti seksualni problemi.

Tablete protiv bolova i vitamin C

Vitamin C pojačava učinak lijekova protiv bolova kao što su paracetamol, aspirin i opijati poput morfijuma. To je posljedica protivupalnog učinka vitamina C, koji takođe štiti jetru i bubrege od oštećenja uzrokovanih paracetamolom.

Ne samo to, već uzimanje vitamina C produžuje djelovanje lijekova tako da vam se manje pije.

Lijekovi za visoki pritisak (ACE inhibitori) i cink

ACE inhibitori koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska mogu dovesti do nedostatka cinka, posebno kada se uzimaju zajedno s diureticima.

Nedostatak cinka može dovesti do promena u osjećaju ukusa i smanjenog imuniteta. Uzimanje cinka ili multivitamina koji sadrže cink je u ovom slučaju poželjno.