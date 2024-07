Evo koliko sati bismo trebali da spavamo

Ukoliko ne spavamo dovoljno možemo sebe dovesti do ozbiljnih medicinskih stanja kao što su bolesti srca, dijabetes, gojaznost, depresija, anksioznost.

Zato je neophodno da obezbijedimo najmanje sedam sati sna noću za održavanje optimalnog zdravlja, preporučuje Američka akademija za medicinu spavanja i Društvo za istraživanje spavanja.

Lekari napominju da sedam sati je minimum, sve između pet i sedam sati nije sjajno, ali može da prođe ako je samo noć ili dvije. A ako spavamo manje od pet sati, možemo imati ozbiljne posledice.

Postoje dva izuzetka od ovog savjeta

„Starijim odraslim osobama obično je potrebno manje sna nego mlađim“, kaže psiholog Lineli Šnenberg.

Na primjer, neko ko je spavao osam sati noću u svojim četrdesetim možda bi mogao dobro da funkcioniše sa šet i po sati noću u osmoj deceniji. Stariji ljudi proizvode manje hormona melatonina koji podstiče spavanje i obično imaju više zdravstvenih stanja koja mogu ometati san. Pored toga, veoma mali broj ljudi ima genetsku mutaciju koja im omogućava da spavaju manje od šest i po sati tokom noći bez vidljivih posledica po njihovo zdravlje. Ova genetska mutacija je prilično rijetka, a stručnjaci procenjuju da pogađa samo jednu od 25 hiljada ljudi.

Šta u situacijama kada imamo novorođenče

Većina stručnjaka preporučuje da spavamo negde između sedam i devet sati tokom noći. Ali ovo nije uvijek izvodljivo, posebno kada imamo bebu koje neće da spava ili tugujemo zbog gubitka voljene osobe.

„Barem pokušajte da imate pet i po do šest sati svake noći. To nije ono čemu želim da ljudi teže, ali to će vam omogućiti da duboko spavate. Ipak, ako stalno zanemarite zdravlje sna, to će vas na kraju sustići„, ističe psiholog Lineli Šnenberg.

Mnogi ljudi ne daju prioritet svom spavanju, jer noć ili dvije lošeg sna ne dovode do bilo kakvih trenutnih ili strašnih posledica.

„Ali kada ljudi spavaju manje od pet sati po noći, počinju da doživljavaju jasne štete po svoje fizičko zdravlje„, naglašava naučnik Aric Prather, a piše Tajm.

Gdje „vodi“ manjak sna

Manje odmora i sna može dovesti do lošeg raspoloženja, koncentracije i pažnje, uz veću podložnost bolestima i rizičniju vožnju:

„Kratkoročni gubitak sna može dovesti do toga da žudite za hranom koja ima više masti i šećera, jer vaše tijelo proizvodi dodatni kortizol, hormon stresa, kada ste lišeni sna“, kaže Majkl Breus, klinički psiholog.

Kratak san nije ništa čime se treba hvaliti

Često čujemo priče o poznatim ljudima koji funkcionišu sa vrlo malo sna.

Bivši predsjednik Amerike Barak Obama je navodno spavao samo oko pet sati noću tokom svog predsjedničkog mandata, a svi znamo bar jednog člana porodice ili prijatelja koji se kune da mu treba samo pet ili šest sati sna noću.

Ne vjerujte im, kažu stručnjaci.

„Rutinsko funkcionisanje na manje od sedam sati spavanja nije znak časti. Mislim da to nije nešto čime bi neko trebalo da se ponosi… Bilo bi kao da neko kaže: ‘Mogu da održim zdravu težinu kada sve što radim je da jedem čokoladu cijeli dan’, naglašava Šnenberg, prenosi Borba.me.

