Evo koliko tačno vlakana treba da jedete da biste smršali

Želite da smršate – to je u ovom periodu ključni zadatak za mnoge. Da biste se snašli u moru informacija - da li da u potpunosti isključite ugljene hidrate, počnete vježbe visokog intenziteta ili se odlučite za povremeni post? Kada se opredjeljujete za pravac najčešće dolazi do konfuzije, a ono što je važno prilikom svake dijete je da morate da unosite dovoljno vlakana.

Nutricionista Čelzi Leblan otkriva koliko tačno vlakana treba da jedete svaki dan da biste gubili na težini.

"Kada je u pitanju gubitak težine, svi govore o proteinima, ali često zaborave na jednu od ključnih nutritivnih superzvijezda, a to su vlakna", kaže Leblan za portal "Eat this, dont that" ističući da je ključ za skidanje neželjenih kilograma može uključivanja prave količine vlakana u dnevne obroke.

Zašto je konzumiranje vlakana korisno za gubitak težine?

Pravi razlog je zbog njegove sposobnosti da poveća sitost. Vlakna obuzdaju vrlo lako prejedanje i pomažu u kontroli težine smanjenjem ukupnog unosa kalorija. Vlakna služe kao metabolički saveznik, regulišući nivo šećera u krvi i podržavajući stabilno oslobađanje energije. Usporavaju apsorpciju hranljivih materija, sprečavaju brze skokove i padove šećera u krvi, doprinoseći stabilnijem metabolizmu.

Određivanje prave količine vlakana za dnevni unos je kao pronalaženje savršene ravnoteže za dobrobit vašeg tijela. U idealnom slučaju, preporuke sugerišu da bi žene trebalo da ciljaju na 25 grama vlakana dnevno, dok je muškarcima potrebno oko 38 grama dnevno. Međutim, razmišljajte o tome više kao o opštem vodiču nego o strogom pravilu. Ne radi se o pažljivom prebrojavanju svakog grama vlakna - radi se o uključivanju hrane bogate vlaknima u obroke.

Postepeno povećanje unosa vlakana može biti efikasan pristup, osiguravajući da vaš probavni sistem ostane zdrav i da se duže osjećate sito. Dodajte po malo, ali često i učinićete pravu stvar za svoje zdravlje. Na primjer, uključite hranljivu biljnu hranu da biste postigli svoje ciljeve. Dobra opcija može biti svjež avokado, jer 79 odsto njihove težine čine vlakna i voda. Vlakna usporavaju brzinu varenja, zbog čega se osjećate siti i mogu vam pomoći da jedete manje i duže ostanete zadovoljni.

Samo jedna trećina avokada sadrži skoro pet grama dijetetskih vlakana i može se ubaciti u bilo koji obrok kao što je tost od avokada, smuti ili dodatak uz jaja. Takođe, birajte doručak koji sadrži žitarice od cijelog zrna, a raznovrsno svježe voće i povrće nek bude izbor za užinu.

Iako su vlakna ključna komponenta zdrave ishrane, konzumiranje prevelikih količina može dovesti do nekoliko neželjenih nuspojava, do nadimanja, gasova i nelagodnosti u stomaku. To je zato što bakterijama u crijevima treba vremena da se prilagode povećanom unosu vlakana, prenosi "Politikin magazin".

Da bi stvari bile prijatne, postepeno unosite vlakna u svoje obroke i obavezno pijte puno vode. Ovo daje vašem stomaku priliku da se navikne na svog novog prijatelja bogatog vlaknima.

