Evo koliko tijelo probavlja određene namirnice i zašto je to važno znati

Uticaj probave na mršavljenje je značajan. Tačno vrijeme probave ovisi o fizičkom zdravlju pojedinca, metabolizmu, dobi, pa čak i polu, ali, općenito govoreći, neke će namirnice brzo proći kroz nas, dok će druge neko vrijeme lutati sistemom.

Hrana koja se brzo probavlja

Ako jedete brzo probavljivu hranu, možda ćete uočiti da jedete puno više nego što biste trebali jer brzo nakon obroka osjećate glad. Ova vrsta hrane daje vam brzi porast energije, odnosno skok nivoa glukoze. Iako povećanje energije zvuči dobro, ako je tijelo preplavljeno glukozom i ne koristi je, ona se pretvara u salo.

Hrana koja se sporo probavlja

Sporo probavljiva hrana podiže nivo šećera u krvi puno sporije, dajući stabilniju i uravnoteženiju energiju. Ali ako jedete samo sporo probavljivu hranu, tjerate svoj probavni sustav da radi maksimalno cijelo vrijeme i to može biti prilično naporno za tijelo.

Stručnjaci preporučuju da se u jednom obroku ne miješaju brzo i sporo probavljiva hrana te da se brzo probavljiva hrana ne jede kratko nakon sporo probavljive jer probava još nije završena i time ćete samo dodatno opteretiti želudac.

Voda se odmah probavlja, dok će voćnim i povrtnim sokovima trebati 15 do 20 minuta. Sirovo povrće probavlja se 30 do 40 minuta, a kuhano 40 minuta. Ribi je za probavu potrebno 45 do 60 minuta, salati s uljem sat vremena, a skrobnom povrću, poput krumpira, sat i po do dva. Dva sata probavljaju se i žitarice te mliječni proizvodi, a orašasti plodovi probaviće se za tri sata.

Što se mesa tiče, piletina se najbrže probavlja, u roku od sat i pol do dva, govedina tri sata, janjetina četiri sata, a svinjetina čak pet sati.

Obroci koje jedete za doručak i večeru trebali bi biti jednostavniji i po mogućnosti od namirnica koje se brzo probavljaju, kako biste dobili energiju ubrzo nakon doručka i pustili želudac da se odmori noću.

(Index)