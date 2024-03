Evo šta može da se dogodi ako pijete energetska pića svaki dan

Izbor energetskih pića kao dnevna doza kofeina, ruku na srce, malo kome može da prija. Ali, da bi otkrili šta se dešava sa organizmom kada šoljicu kafe zamijenimo konzervama energetskih napitaka, pa kofein dobijamo u drugačijem pakovanju novinari magazina "Helti" sproveli su svojevrstan eksperiment.

Iako su očekivanja bila u pravcu nekontrolisanog naleta adrenalina, stvarnost je tokom eksperimenta bila drugačija.

Energetska pića koja povećavaju energiju imaju istoriju koja datira od sredine 1900-ih, kada su se pojavila najprije na američkom tržištu i to su mahom napici sa jakim kofeinom koje najčešće povezujemo sa adrenalinskim sportovima. Od tada su mnogi preuzeli inicijativu da stvore formulu koja će držati studente, đake budnim po cijelu noć dok spremaju ispite ili profesionalcima kojima je potreban dodatan nalet energije.

Ipak, sve vrijeme postoji i sumnja koliko su ona bezbijedna za korišćenje, jer su se uvukla u sve mlađu populaciju, pa je analiza iz 2021. godine pokazala da potrošnja energetskih napitaka značajno povećava šanse za nesanicu, nervozu i hiperaktivnost.

Istraživači su slijedili preporuku da izbjegavaju čestu konzumaciju energetskih pića, pri čemu "često" znači pet do sedam pića nedjeljno. A ukoliko "upadnete" u potrošnju ovih napitaka na dnevnom nivou, evo šta možete da očekujete.

Više energije

Vjerovatno bi trebalo da se podrazumijeva, ako pijete energetska pića imaćete više energije. To je očekivan osjećaj, a to je rezultat pojačanog sadržaja kofeina. "Kofein je stimulans koji blokira efekte hemikalije zvane adenozin, zbog koje se osjećate pospano. Tada se osjećate budnije i energičnije, zbog čega mnogi ljudi piju kafu ili čaj da bi ostali budni", navode stručnjaci. Sa eksperimentalnim napicima u rasponu od 111 do 200 miligrama po porciji, ova pića zaista pružaju povećanje energije.

Poređenja radi, tipična šoljica kafe obično sadrži oko 90 miligrama kofeina. Inače, kada govorimo o kofeinu, preporučena dnevna doza je 400 miligrama koliko iznosi gornja granica za dnevni unos kofeina.

Energetski tobogan

Vjerovatno jedna od najzabrinjavajućih komponenti mnogih energetskih napitaka je - sadržaj šećera. Jedna popularna marka ima zapanjujuća 54 grama šećera po konzervi, što je skoro pet kašika. To je mnogo šećera i zato su ova pića krajnje upitna za korišćenje.

"Šećeri kao što su saharoza, kukuruzni sirup sa trenutno visokim sadržajem fruktoze i glukoza se dodaju u velikim količinama energetskim napicima da bi se pomoglo sa energijom, što onda izaziva pad. Ne samo da su ova pića loša za vas, već izazivaju zavisnost", piše "Helti".

Šećer nije dobar izbor u ishrani, posebno u većim količinama, a zaslađena pića su se pokazala kao značajan doprinos prekomjernoj potrošnji šećera- to su prazne kalorije koje unosite u svoj organizam. Nutricionista Megen Bišop primijetila je da je "dnevna preporučena vrijednost dodatog šećera za ishranu od 2000 kalorija 50 grama, a 54 grama je previše da bi se konzumiralo u jednom dahu".

Ona je dodala da će "ovo na kraju dovesti do prekomjerne potrošnje jednostavnih šećera, koji će se skladištiti kao mast kada se ne koriste za energiju". Istovremeno proizvođači i kompanije za energetska pića pokušale su da odgovore na zabrinutost u vezi sa šećerom, uključujući u proizvodnju vještačke zaslađivače.

Ipak, nedavna studija povezala je sukralozu sa oštećenjem DNK, pa i u ovom slučaju treba biti oprezan, prenosi "Politikin magazin".

Izmijenjen izgled urina

Većina energetskih napitaka je puna B-vitamina, od kojih je jedan riboflavin (B2). B-vitamini su esencijalni hranljivi sastojak za pravilno funkcionisanje organizma, ali višak B-vitamina koji se ne može koristiti ne skladišti se u tijelu, već se filtrira i izlučuje kroz urin.

Rezultat je boja urina koja izgleda kao da bi trebalo da sija kada ugasite svjetla, a riboflavin je primarni doprinos. Bišop je dodala svoju nutricionističku perspektivu da "iako ne postoji gornja granica za unos B-vitamina, neki mogu ostaviti neželjene efekte na višim nivoima.

Pantotenska kiselina (B5) može da izazove dijareju i gastrointestinalne poremećaje, dok niacin (B3) može da izazove crvenilo kože i, u najgorem slučaju, povredu jetre. I B3 i B5 se obično nalaze u energetskim pićima u 100 odsto preporučenih dnevnih vrijednosti".

