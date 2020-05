Evo šta se događa tijelu kad pijete energetske napitke

Prije nego što otvorite još jednu limenku omiljenog energetskog napitka, trebalo bi da znate za ne tako bezazlene učinke koje takva pića mogu imati na vaše tijelo.

Jesu li energetska pića sigurna?

Uprkos potencijalnim opasnostima ispijanja energetskih pića, njihovo tržište je u porastu. Očekuje se da će globalno tržište energetskih napitaka dostići 72 milijarde dolara do 2024. godine. Ovo je sjajna vijest za proizvođače, ali šta potrošači zapravo dobijaju kada kupuju takva pića? Većina glavnih brendova ima iste sastojke, a stručnjaci su otkrili šta ti sastojci čine vašem tijelu.

Energetska pića mogu uzrokovati dehidraciju

Glavni izvor energije u većini energetskih proizvoda je kofein. On ima diuretski učinak, što znači da povećava količinu soli i vode koje se tijelo oslobađa putem urina. U ekstremnim slučajevima to može dovesti do dehidracije. Može biti osobito štetno kod ljudi koji prvi put piju energetska pića i ne znaju da moraju nadoknaditi gubitak tekućine iz organizma, kaže nutricionistica i spisateljica Beth Warren. Takođe, službeni stav FDA je da ljudi ne bi trebalo da konzumiraju više od 400 mg kofeina dnevno, što je otprilike četiri do pet šoljica kafe.

Energetska pića mogu ubrzati rad srca

Kofein kao diuretik takođe predstavlja rizik od povećanja broja otkucaja srca, kaže nutricionistkinja Lisa Cohn. Studija iz 2019. godine obavljena u časopisu American Heart Foundation otkrila je da su zdravi ljudi koji su popili nešto manje od litra energetskih pića u sat vremena imali nenormalnu srčanu aktivnost i viši krvni pritiak čak i do četiri sata kasnije. I to nije prvo istraživanje o povezanosti konzumiranja energetskih pića i rada srca. Kanadski časopis za kardiologiju objavio je opsežnu studiju 2015. godine koja je proučavala srčane aktivnosti nakon konzumiranja energetskog pića među adolescentima. Otkrili su da zloupotreba energetskih pića među tinejdžerima uzrokuje povećan rizik od nepravilnog rada srca, posebno kod osoba sa srčanim bolestima. Zabilježeni su čak i slučajevi u kojima je konzumacija energetskih pića uzrokovala promjene u ritmu srca kod tinejdžera bez prethodnih srčanih problema. Taj se rizik povećava kada se dijete bavi sportom.

Energetska pića mogu oštetiti zube

Energetski napici sadrže limunsku kiselinu koja korozira zube, upozorava stomatologinja Anastasia Turchetta.

"Zamislite sudar limunske kiseline sa šećerima i imate savršenu oluju za demineralizaciju cakline zuba i propadanje zuba", kaže Turchetta te dodaje: "Jednom kada vam caklina nestane, neće se vratiti! Šta slijedi? Osjetljivost zuba i tanja caklina, zubi koji će izgledati žuto i privlačiti stvaranje više mrlja."

Energetska pića vam zapravo ne daju energiju

Ona se mogu nazvati energetskim napicima, ali istina je da njihovi glavni sastojci (taurin, L-karnitin i glukuronolakton) uopšte ne daju pravi energetski poticaj.

"Taurin i L-karnitin aminokiseline su uključene u energetski metabolizam i prirodno se nalaze u mišićnom i organskom tkivu", objašnjava Cohn te dodaje: "Koriste se u energentima, ali pomalo povećavaju energiju. Za glukuronolakton se često kaže da povećava energiju zbog svog pretpostavljenog uticaja na metabolizam energije, ali ni on nema stvarnog uticaja na nivo energije."

Pretpostavljeno povećanje energije vjerovatno dolazi od šećera, ali vrlo brzo će uslijediti pad energije.

Ali štetni učinci visokog udjela šećera tu ne prestaju. Energetski napitak obično sadrži oko 13 čajnih kašika šećera, što je više nego dvostruko od preporučenog dnevnog unosa. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da odrasle osobe ne bi trebalo dnevno da konzumiraju više od šest kašika šećera.

"S vremenom ova količina izloženosti šećeru pridonosi pretilosti i inzulinskoj otpornosti", kaže Warren.

"Studije takođe pokazuju da energetski proizvodi uzrokuju komplikacije onima koji imaju srčane bolesti i visoki krvni pritiak. Na kraju, ono što znamo i ne znamo o učincima energenata dovoljno je da preskočite njihovu konzumaciju", dodaje.

Energetska pića mogu uzrokovati glavobolju i promjene raspoloženja

Guarana, još jedan uobičajeni sastojak energetskih pića, poznata je biljka, ali to ne znači da je dobra i za vas.

"Guarana stimuliše centralni nervni sistem", objašnjava Cohn te dodaje: "To pruža osjećaj povećanja energije i mentalne jasnoće, a može smanjiti apetit. Međutim, može izazvati i štetne popratne efekte poput glavobolje, nesanice, nervoze i promjene raspoloženja. Takođe, može biti opasno u kombinaciji s lijekovima, a može uzrokovati razne nuspojave, od srčanih i probavnih tegoba do poremećaja prosuđivanja i odlučivanja. Prava opasnost guarane je to što nije navedena kao dodatni izvor kofeina na popisima sastojaka u energetskim pićima."

FDA napominje da konzumiranje 1.200 mg kofeina u kratkom periodu može uzrokovati napadaje i čak može biti opasno po život. Još veći rizik od energetskih pića predstavljaju dodaci prehrani s čistim kofeinom koji se prodaju u prahu ili tekućem obliku, piše The Healthy.

"Čisti i visoko koncentrisani kofeinski proizvodi predstavljaju značajnu prijetnju javnom zdravlju i pridonijeli su najmanje u dva smrtna slučaja u Sjedinjenim Državama u posljednjih nekoliko godina", kaže FDA.

Dobra je ideja uopšte da ste svjesni rizika od kofeina i da izbjegavate pretjeranu konzumaciju u bilo kojem obliku.

