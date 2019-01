FEMMENESSENCE: Do savršenog hormonskog zdravlja uz svjetski preparat broj 1

Najnovija istraživanja pokazuju da svaka druga žena simptome hormonskog poremećaja proživljava u potpunoj tišini. Gotovo 80 odsto žena iskusilo je neku vrstu boli tijekom mjesečnice, a njih 70 odsto neugodne simtpome menopauze.

"Ni liječnici ni naši partneri ne razumiju fizičke i emocionalne probleme koje donosi ta promjena", tvrdi većina žena - a to, osim na zdravlje, djeluje razarajuće i na njihovo sampouzdanje.

Posebno osjetljivo razdoblje za žene je ulazak u menopauzu kada se javljaju iznimno neugodni simptomi – promjene raspoloženja, napadi vrućine, povećanje tjelesne težine, gubitak kose, noćno znojenje i suhoća intimnog područja.

No žene više ne moraju biti prepuštene same sebi i biti žrtve tabua jer je u našim apotekama dostupan Femmenessence - djelotvoran, siguran i potpuno prirodan put do hormonskogg zdravlja žene i koji je zbog svoje iznimne učinkovitosti proglašen i najboljim ženskim preparatom na svijetu. Kliničke studije potvrdile su da je Femmenessence učinkovit u više od 80 odsto slučajeva.

Femmenessence ne unosi u organizam sintetičke ili životinjske hormone već potiče tijelo da samo regulira lučenje hormona i dovede ih na razinu optimalnu za cjelokupno zdravlje ženskog organizma.

Valovi vrućine i tjeskoba tijekom i nakon menopauze utječu na radnu sposobnost kod jedne od šest žena, a njih 50 odsto je u anketama istaknulo da su im simptomi menopauze uništili seksualni život. Upravo za ovu dob života osmišljen je Maca Pause koji ponovnom uspostavom hormonalne ravnoteže smanjuje simptome menopauze, potiče libido, zdravlje srca i kostiju.

Maca Life namjenjen je ženama koje se približavaju menopauzi i učinkovito smanjuje valove vrućine, suhoću intimnih područja, noćno znojenje, te potiče libido, zdravlje srca i kostiju.

Maca Harmony vratit će hormonalnu ravnotežu ženama u najvažnijem periodu njihova života: od tinejdžerske dobi do 40-tih godina života. Uspješno regulira menstrualne cikluse, smanjuje bolna razdoblja, simptome PMS-a, te poboljšava raspoloženje i razinu energije.

- Femmenessence je nabolja stvar koju žena može učiniti za svoje hormonalno zdravlje - poručuje dr. med. Stefan Engelbrecht, spec. ginekolog, a njegovo svjedočenje izgrađeno je na tri ključna elementa: znanju, iskustvu i zadovoljstvu pacijentica kojima su blagotvorni učinci Femmenessencea promijenili život.

Femmenessence proizvodi su dostupni u svim boljim ljekarnama i možete ih kupiti bez recepta.