Fauči: Trenutno je cijela planeta u nevolji

Dr Antoni Fauči, direktor američkog Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti, rekao je za kanadski CBC News da se COVID-19 prvenstveno širi na nivou domaćinstva, među manjim grupama ljudi.

Rekao je i da su testiranje na asimptomatsko širenje bolesti i nastavak praktikovanja osnovnih preventivnih mjera poput pranja ruku, fizičke distance i nošenja maski ključni za sprečavanje širenja virusa širom svijeta.

Jedan od najboljih svjetskih stručnjaka za zarazne bolesti smatra da se uprkos početnim uspjesima u kontrolisanju pandemije i Kanada suočava sa sve gorom situacijom .

"Trenutno je čitava planeta u nevolji", rekao je Fauči.

"Evropska unija, ako pogledate broj novih infekcija, je van kontrole. Sjedinjene Države potpuno. Kanada, kojoj je navodno išlo tako dobro, takođe ulazi u nevolje", ocijenio je Fauči.

Kaže i da se virus širi prvenstveno na "nivou domaćinstva" među manjim grupama ljudi koji možda i ne znaju da su zaraženi i upozorava da je to nešto na šta treba obratiti pažnju, posebno kako se bliže praznici i hladniji mjeseci.

"Ako samo testirate ljude koji su ispojavaju simptome propustiće se širenja zaraze u zajednici", upozorio je.

Fauči kaže da je iznenađen rezultatima ranih ispitivanja vakcina Fajzera i Moderne, koji su pokazali efikasnost od preko 90 odsto, ali trvdi da još nije vrijeme za slavlje.

"Iako još nije poznato da li će vakcine pružiti dugotrajni imunitet na COVID-19, činjenica da je vakcina Moderna takođe spriječila tešku bolest kod učesnika u fazi 3 bila je zapanjujuće impresivna", kazao je Fauči.

On se nada da će ljudi biti vakcinisani protiv COVID-19 do sredine 2021. godine, ali je naglasio da države do tada ne mogu napustiti mjere javnog zdravlja.

"To bi bila katastrofa", poručio je i dodao da smatra da je vakcina "pomoć na putu i svjetlo na kraju tunela", ali da je još pred nama dug put.