Finansijski stres ozbiljno ugrožava zdravlje ljudi

Svi smo pod stresom, gotovo svaki dan, a u najvećem broju slučajeva razlog tome je novac. Mala plata, krediti, pozajmice, sve to ostavljaja ozbiljne posljedice na cjelokupno zdravlje ljudi.

Suočavanje sa novčanim problemima dovodi do problema u kognitivnom funkcionisanju, ali i do ozbiljnih oboljenja, piše HuffPost.

Kako naš sistem reaguje?

Tijelo koristi svaj obrambeni mehanizam dopuštajući našim instinktima brzo reagovanje kada smo suočeni sa neposrednom prijetnjom.

Kada smo pod stresom, hormoni poput adrenalina i kortizola se pojačano luče kako bi pomogli da se izborimo sa tom prijetnjom.

"Ovaj akutni stresni sindrom predstavlja veliki napor za tijelo. On nas potpuno iscrpi", kaže Aimee Daramus, klinički psiholog iz Čikaga.

Ona takođe smatra da ova vrsta stresa može da dovede do prevelike mišićne tenzije, pa i do tačke u kojoj mišići zaista počinju da nas bole. Osim toga, dovodi i do nepravilnosti u radu imunološkog sistema čineći nas podložnijim bolestima nego obično, a može izazvati i bolove u trbuhu kao i glavobolje, čak i ako nismo svjesni toga da smo pod stresom.

Iako sebe smatrate racionalnom i inteligentnom osobom, mogućnost donošenja dobre odluke je narušena u stresnim stanjima.

"Pod stresom, protok krvi je smanjen u frontalnom i predfrontalnom dijelu mozga, a povećan je u amigdali, dijelu mozga koji ima obrambenu funkciju", kaže Daramus.

Budući da ovi dijelovi mozga utiču na naše vještine rešavanja problema, na koncentraciju, planiranje i kontrolu impulsivnih reakcija, smanjenje ovih funkcija posljedično dovodi do donošenja pogrešnih odluka.

"Kada ste zabrinuti ili u panici zbog finansijske situacije, vaše odluke postaju mnogo impulsivnije i vođene instinktom samoodržanja", dodaje Daramus.

Na primer, skloni ste odlaganju dana vraćanja kredita, iako znate da su kamate za kašnjenje 300 odsto zato što nam to trenutno više odgovara. Ili trošimo novac na skupe stvari koje nemaju smisla u našoj situaciji jer nam to stvara osjećaj olakšanja.

Javljaju se anksioznost, depresija i drugi problemi mentalnog zdravlja

S obzirom na to da je novac dio našeg života, stalna briga zbog njega može nas dovesti do ozbiljnijih psiholoških simptoma, koji mogu voditi i suicidnim razmišljanjima.

U istraživanju koje je sproveo "The Ascent of Americans" kod ljudi koji imaju najmanje 1.000 dolara duga otkrivene su zabrinjavajuće veze između sreće, ispunjenja, samopoštovanja i finansijskih nevolja.

Na primjer, 38 odsto ispitanika reklo je da im je dug stvarao probleme sa spavanjem, 48 odsto je izjavilo da njihov dug negativno utiče na njihov optimizam, dok 47 odsto kaže da njihov dug negativno utiče na njihovo samopoštovanje.

Hronični stres stvara nove probleme

Kratkoročni stres nesumnjivo utiče na um i tijelo, ali hronični stres može da dovede do ozbiljnije i dugotrajnije štete. S obzirom na to da nivo adrenalina i kortizola stalno raste, dolazi i do fizioloških oštećenja, a kao rezultat javlja se povećana stopa srčanih bolesti, dijabetesa, hroničnih problema sa spavanjem i drugih zdravstvenih tegoba.

Za one koji su u lošoj finansijskoj situaciji mnogo je teže

Iako su simptomi finansijskog stresa stvarni i mogu biti poprilično ozbiljni, postoji razlika između života „od prvog do prvog u mjesecu“ i života u siromaštvu.

"Te posljedice po zdravlje mogu biti posebno pogubne za decu", rekla je Daramus.

Prema njenim riječima, nedostatak prostora za život, prenatrpana životna sredina i neuhranjenost mogu prouzrokovati oštećenje mozga koje se veoma teško liječi. U toj situaciji frontalna područja se nikada ne formiraju ispravno, što znači da dijete može razviti manju sposobnost kontrole impulsa, poremećeno razmišljanje i odlučivanje, kao i slabu pažnju i koncentraciju.

Ne dopustite da novčani problemi naštete vašem zdravlju i zdravlju vašeg djeteta

Kada se borite sa finansijama, stvari mogu izgledati beznadežno. Istina je da rješenje najčešće nije jednostavno, a posebno za one koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Ali to ne znači da za vas nema pomoći.

Ne odustajte od traženja rešenja

Potražite savjet stručnih osoba, ali i zdrave mehanizme suočavanja. Ako konstantno osjećate da ste pod stresom, možete „pokupiti“ nezdrave navike koje će pogoršati vaše tjelesno i mentalno zdravlje.

Zbog toga je važno naći jednostavne, zdrave metode upravljanja stresom, uz dobijanje pomoći od strane profesionalca.

Fizička aktivnost je neophodna, iako u takvoj situaciji nikom nije do nje, ipak pomaže. Pokušajte sa trčanjem i laganim vježbama recimo. Radite stvari koje vas opuštaju, to će vam pomoći da se smirite, tako da ćete se lakše fokusirati na rješavanje aktuelnog problema.