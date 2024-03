Glaukom, bolest od koje niko nije siguran

BANJALUKA - Glaukom je skupina bolesti očnog živca koji, ako se ne liječi, može dovesti do sljepila, te iako je najčešće prisutan kod osoba starije životne dobi, od ovog oboljenja niko nije siguran, te ga mogu imati i novorođenčad.

Naime, Svjetska nedjelja borbe protiv glaukoma ove godine obilježava se od 11. do 17. marta, a kako ljekari navode, najvažniji je redovni skrining, jer ovo oboljenje, iako nije izlječivo, moguće je usporiti i držati pod kontrolom uz primjenu redovne terapije.

Kako je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekla Žaklina Unčanin, specijalista oftalmolog iz Klinike za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS), glaukom je skupina bolesti očnog živca, gdje dolazi i do propadanja ganglijskih ćelija retine, a sve to za posljedicu ima blokadu u prenosu slike od oka do mozga.

"Glaukom je širok pojam, koji se poistovjećuje sa povišenim očnim pritiskom, a upravo je povišen očni pritisak jedan od glavnih faktora rizika za nastajanje glaukoma", rekla je Unčaninova, dodajući da postoje i drugi faktori rizika, kao što su nasljeđivanje, dijabetes, te neke kardiovaskularne bolesti.

Navela je da se potreba za redovnim skriningom pokazala kao izuzetno bitna, te će se u UKC RS u srijedu, 13. marta, od osam do 13 časova održati tradicionalna akcija besplatnog skrininga glaukoma.

"Glaukom je uglavnom bolest srednje i starije životne dobi, mada se sve više otkriva i kod djece, pa čak i beba. Statistika kaže da jedan u 10.000 pacijenata ima juvenilni glaukom, da li po rođenju ili u mlađoj životnoj dobi. Konkretno, ja sam u posljednjih mjesec dana imala tri mala pacijenta, od bebe od tri mjeseca do dječaka od četiri godine, tako da je nažalost sve više tih malih pacijenata", rekla je Unčaninova, ističući da je kod takvih pacijenata najčešće u pitanju nasljedni faktor.

"Potrebno je da na skrining dođu, ne pacijenti koji znaju da imaju glaukom, već ljudi koji nikad nisu mjerili očni pritisak, a spadaju u rizičnu kategoriju ljudi”, istakla je Unčaninova, dodajući da pacijenti na početku razvoja bolesti nemaju simptome, te da se doktoru najčešće javljaju kada izgube vid.

"Zbog toga je ključno da se rade preventivni pregledi, preporuka je da svake dvije do četiri godine naprave kontrolu ljudi starosti od 40 do 60 godina, a na godinu do dvije da se pregledaju osobe od 70 do 80 godina", kazala je Unčaninova.

Istakla je da svake godine tokom Svjetske nedjelje borbe protiv glaukoma u UKC RS pregledaju oko 300 do 350 osoba, te da oko tri odsto njih ima rizične faktore.

Kako je pojasnila, liječenje se vrši kapima, a kada kapi nisu efikasne, onda se rade laserske operacije.

"Možemo da uradimo mnogo ako nam se pacijenti jave na vrijeme", rekla je Unčaninova, ističući da je od presudnog značaja da pacijenti sprovode terapiju.

Kako je za "Nezavisne novine" rekao oftalmolog Bojan Kozomara, glaukom ima četiri tipa, a samo u jednom od njih, akutnom angularnom glaukomu, pacijent osjeća bol, te ovaj oblik zahtijeva i hitnu intervenciju.

"Tada se javlja jak bol u oku i u tom dijelu glave i ovo stanje zaista može da dovede do gubitka vida. Ostale forme ne daju osjećaj bola i mi ne znamo da imamo glaukom dok ga ne otkrijemo na oftalmološkom pregledu ili dok ne primijetimo da nam oštrina vida nije ista kao prije", rekao je Kozomara, navodeći da se ovo oboljenje najčešće javlja u starijoj životnoj dobi, ali da se može javiti u bilo kojoj dobi, pa se čak bebe mogu roditi sa glaukomom.

"Cilj nam je, ako se ovo stanje otkrije u bilo kom dobu, da se što duže očuva vidna oštrina jednog ili oba oka. Ova akutna forma se najčešće javlja na jednom oku, dok se druge forme javljaju na oba oka", kazao je Kozomara.

