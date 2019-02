"Grip (ne) treba liječiti prirodnim putem"

Protiv gripa, virusa i prehlade svako se bori na svoj način, i dok jedni odmah posežu za lijekovima i antibioticima, drugi grip pokušavaju izliječiti uzimanjem vitamina i prirodnih preparata.

Ipak, prema riječima stručnjaka, influenci kao i jačanju i očuvanju imunog sistema treba posvetiti mnogo pažnje i biti izuzetno oprezan, te voditi računa o životnoj dobi, zdravstvenom stanju i mnogim drugim stvarima.

"Grip je ozbiljna priča i da nije ozbiljna vjerovatno ne bi postojale vakcine. Što se tiče samog gripoznog stanja ili influence, imamo od blagih oblika do teških oblika gripa, koji sa sobom nose komplikacije", kazao je doktor Dragan Babić iz biljne apoteke "Hilandar".

Prema njegovim riječima, neophodno je i podijeliti kategorije eventualnih bolesnika i pacijenata koji boluju od gripa, a to su, kako kaže, stariji, djeca i bolesnici sa već hroničnim bolestima.

"Komplikacije koje sa sobom može donijeti grip su, prije svega, upala pluća, upala sinusa i tome slično. U ovom slučaju mi čak moramo pacijenta pokriti određenim antibiotskim terapijama da ne bi došlo do nekih komplikacija, odnosno superinfekcija", istakao je Babić.

Da li se grip može liječiti prirodnim putem, objašnjava Babić, zavisi o toga da li su blaži oblici gripa, koja je životna dob ili su, kako ističe, to pacijenti sa već nekim bolestima.

"Ako su u pitanju bolesnici sa visokim rizikom, morate da ih pokrijete terapijom, u protivnom imate problem. Što se tiče prirodnih preparata, prije svega, treba preduprijediti stvaranje influence, i to jačanjem imunog sistema", istakao je Babić.

Kako navodi, imuni sistem se ne jača samo uzimanjem preparata, nego i sa dovoljno sna, odmora, kvalitetnim režimom ishrane, izbjegavanjem nervoze, stresa, šokova...

"Što se tiče biljnih proizvoda koji bi djelovali na virusne infekcije, virusnu etiologiju, to je prije svega biljka ehinacea i ona djeluje konkretno na viruse, na virusnu etiologiju", naglasio je Babić.

Kako kaže, na virusnu etiologiju djeluju i biljke miloduh, nana, matičnjak...

"Ono što takođe sigurno djeluje na virusnu etiologiju je propolis, naravno i med je prirodni antibiotik, tako da se to može kombinovati. A da li ćemo izliječiti grip prirodnim putem uzimanjem napitaka, to zavisi od pacijenta, životne dobi i da li on ima već neke komplikacije, bolesti i tome slično i da li će ljekar procijeniti da li je došlo do komplikacije jer se dešava čak i da takvog pacijenta mora poslati u bolnicu", zaključio je Babić.

Kosana Stanetić, načelnica Službe porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka, kazala je da je u ovom periodu godine najveća prevalencija oboljelih od respiratornih infekcija.

"Infekcije mogu biti bakterijske i virusne. Češće su virusne infekcije i one mogu biti uzrokovane virusima prehlade (rinovirusi, reovirusi, koronavirusi, virus parainfluence i dr) i virusima gripa (virus influence A, B i C grupe).

Klinička slika oboljelih od prehlade je uobičajeno mnogo blaža u odnosu na oboljele od gripa", pojasnila je Stanetićeva.

Kazala je da ne postoji specifična terapija za ove virusne infekcije, te se uglavom preporučuje simptomatska i usmjerena terapija na ublažavanje prisutnih simptoma i jačanje imuniteta oboljele osobe.

"Svim oboljelim se savjetuje odmaranje u krevetu i boravak u toplim prostorijama te konzumiranje većih količina toplih napitaka. Takođe se savjetuje ishrana bogata vitaminima, a naročito konzumiranje namirnica koje su bogate C vitaminom", rekla je Stanetićeva.

Navela je da se od lijekova koji se koriste za liječenje ovih infekcija uglavom preporučuju oni za smanjenje temperature i za ublažavanje bolova.

"Ukoliko pacijent ima prisutan kašalj, preporučuju se lijekovi ili pomoćna ljekovita sredstva koja pomažu kod iskašljavanja. Dokazano je da antibiotici nisu od koristi za liječenje virusnih infekcija, te ih ne treba koristiti", naglašava Stanetićeva.

Istakla je da se pacijenti sa blažim oblicima prehlade i gripa često liječe sami i ne dolaze na ljekarske preglede, te da se lakše oboljelim pacijentima savjetuje više sna i odmora, konzumiranje većih količina tečnosti, vitamina C, A i E, minerala cinka i selena, izbjegavanje stresa.