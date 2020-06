Hatha joga: Iskustvo za balansiranje nervnog sistema

Hatha joga primjerena je onima koji žele iskusiti joga praksu na jednostavniji i pasivniji način. U joga položajima se zadržava preko 20 dahova, nekada i nekoliko minuta, što je čini drugačijom.

Praksa hatha joge je vrlo pogodna za meditativno iskustvo i za one koji žele dubinu, mir i manje ručnih ispravljanja od strane učitelja (osim kada je potrebno).

Hatha joga je, kako je opisano u joga spisima, izvorno proces koji uključuje vježbe tijela (asana), vježbe daha i prane (pranayama), vježbe zaključavanja (bandha), vježbe jogijskih pečata (mudra) i povlačenja pažnje, vježbe pročišćenja tijela i nadija (shat-karma kriya), te rad s energetskim tijelom (čakre i nadiji), tako da u ovu jogu zapravo spadaju sve vrste izvođenja ovih praksi i stilova - i tradicionalnih i modernih.

Hatha joga služi u svrhu uravnoteženja fizičkog i suptilnog tijela za put Raja Yoge (Ashtanga Joga) tj. za put prema višim praksama joge i meditacije. Riječ "hatha" označava snagu ili silu i vrlo intenzivno radi s nekim od najvažnijih energetskih tokova. Od njih su tu Ida i Pingala nadi, koji se uspoređuju s energijama Sunca i Mjeseca tj. sa suprotnostima, a simbolički su prikaz za autonomni nervni sistem (simpatički i parasimpatički). Kroz praksu hatha joge oni se nastoje uravnotežiti kako bi se uravnotežio nervni sistem te oslobodile životne sile u nama.

Drugi način razumijevanja pojma hatha joga odnosi se na redoslijed prakse joga položaja (asana), koji se drži tačno određenog načina i redoslijeda izvođenja joga položaja. To je tradicionalni drevni sistem koji uključuje pozdrave suncu - Surya Namaskara i manji broj asana u kojima se zadržava duže vrijeme.

Postoji veliki broj asana, preko 1.000, koje su poznavali veliki majstori joge, međutim oni daju preporuku da pažnju najviše posvetite glavnim položajima i njihovim varijacijama, u kojima se potrebno duže zadržati.

Prema učenju Svami Sivanande, ovo je 12 osnovnih asana:

Sirshasana - položaj stoja na glavi

Sarvangasana - položaj stoja na ramenima

Halasana - položaj pluga

Matsyasana - položaj ribe

Pachimottanasana - položaj štipaljke

Bhujangasana - položaj kobre

Shalabasana - položaj skakavca

Dhanurasana - položaj luka

Ardha matsyendrasana - položaj tvista

Kakasana ili Mayurasana - položaj vrane ili pauna

Padahastasana - položaj stojećeg pretklona prema naprijed

Trikonasana - položaj visokog trokuta

Koje su zdravstvene koristi hathe?

*Manje tjeskobe. Bolja ravnoteža:

Malo istraživanje iz 2014. u kojem su učestvovala 34 muškarca otkrila je da su oni koji su završili petomjesečni program hatha joge mogli poboljšati svoju posturalnu kontrolu. Na temelju tih rezultata autori zaključuju da hatha joga treningom može poboljšati tjelesnu ravnotežu.

*Poboljšanja u kondiciji:

Istraživanje iz 2015. godine na odraslim Kinezima otkrilo je da je 12-sedmični hatha joga program imao pozitivan uticaj na nekoliko komponenti fitnesa, uključujući kardio izdržljivost, mišićnu snagu i izdržljivost te fleksibilnost.

I izvan ovih istraživanja postoji mnoštvo prednosti joge uopšteno, uključujući podatke koji sugerišu njenu sposobnost liječenja boli, krvnog pritiska, smanjenja simptoma menopauze, pomože u hroničnim bolestima, poboljšanju mentalnog zdravlja i još mnogo toga.

Joga vas čini vrlo pokretnim i vrlo sposobnim.

**Riječ hatha označava snagu ili silu

Kroz praksu hatha joge nastoji se balansirati nervni sistem te osloboditi životne sile u nama.

Specifični format hatha joge se razlikuje od učitelja do učitelja i od razreda do razreda, ali obično predavanja započinju nekom vrstom vježbe centriranja. To može biti u sjedećem položaju ili na leđima, a može uključivati jednostavnu meditaciju, vježbu disanja ili čak samo trenutak tišine.

Nakon što postignete vrhunsku pozu, možete napraviti niz pokreta kako biste izbalansirali neke od prethodnih poza da biste bili sigurni da se osjećate uravnoteženo.

Hatha se takođe fokusira na dah, koji je tempiran na pokrete, obično sporijim ritmom od onoga što biste mogli doživjeti u vinyasa jogi. Hatha joga jedan je od najpopularnijih stilova joge. Ona je, napominju stručnjaci, za širok spektar ljudi, posebno početnike, jer nije potrebno puno prethodnog znanja ili iskustva da biste započeli s njom.