Heljda: Pomalo zaboravljena, ali zdrava i ukusna

Brojni su nazivi za vrijednu, ali pomalo zaboravljenu drevnu žitaricu heljdu. Nazivi su joj još i hajda, hajdina, ajda ili jelda. To je planinska jednogodišnja biljka koja uspijeva na području iznad 1.000 metara nadmorske visine. Heljda, zapravo, nije prava žitarica, već je voćna sjemenka u rodu s rabarbarom, ali se najčešće razmatra kao žitarica. Puna je energije i hranjiva, a ne sadrži gluten.

Orašast okus

Heljda ima približno jednaku energetsku vrijednost kao i druge žitarice, a jedna šoljica (168 grama) kuvanog heljdinog zrna sadrži skoro 150 kalorija. U toj jednoj šoljici dobićemo, ujedno, čak 4,5 grama prehrambenih vlakana. Razmatra se i kao izvor vitamina B kompleksa i magnezijuma, a sadrži i triptofan, koji pospješuje san.

U trgovinama se može nabaviti pržena ili nepržena heljda. Pri tom nepržena ima lagan, suptilan okus, dok pržena ima više zemljan, orašast okus. Boja joj se kreće od žućkastoružičaste do smeđe nakon prženja.

Zaštitnik krvnih sudova

Korisni efekti koje heljda ima na kardiovaskularni sistem mogu se pripisati specifičnim materijama, nazvanim flavanoidi, posebno rutinu. Rutin koji se nalazi u sjemenu heljde ima ulogu da održava normalnu elastičnost krvnih sudova, da osigura normalan protok krvi kroz krvne sudove i da spriječi zgrušavanje krvi u cirkulaciji.

Seljačka hrana

Heljda je nekada, uz krompir, bila osnovna seljačka hrana s obzirom na to da je vrlo jednostavna za uzgoj, jer uspijeva na siromašnoj, veoma pjeskovitoj zemlji s dosta vlage. Danas se ova namirnica vrlo rijetko koristi u svakodnevnoj prehrani, uglavnom se zadržala u seoskim krajevima te u nekim restoranima kao specijalitet. No, kako u posljednje vrijeme jača svijest o zdravoj prehrani, heljda ponovno dobija na važnosti, jer je vrlo zdrava i korisna namirnica. Preradom heljde dobija se brašno koje se može koristiti za pripremu svih vrsta jela od tijesta. Veoma je zahvalna, jer se odlično kombinuje s povrćem, gljivama i drugim žitaricama. U našim krajevima su se od heljde nekada pravile razne vrste rezanaca, ali to se, nažalost, sve rjeđe praktikuje.

Heljda u službi ljepote

Zbog velikog sadržaja rutina, jedinjenja iz grupe antioksidanasa, heljda je vrijedna biljka u cilju zadržavanja svježeg i mladalačkog izgleda. Rutin povećava prokrvljenost kože, uklanja slobodne radikale, djeluje zaštitno kod djelovanja Sunčevih UV zraka na kožu. Time se sprečava starenje kože i održava njena elastičnost. Heljda sadrži hranljive materije koje su neophodne zdravlju i održavanju lijepog izgleda kose.