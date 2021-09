Hemofarmovih 10 savjeta za zdravo srce

​Ne postoje godine koje bi kategorisale da li ste premladi ili previše stari da počnete brigu o svom srcu. Tako i sama prevencija kardiovaskularnih bolesti podrazumijeva donošenje dobrih odluka koje umnogome utiču na zdravlje srca. Istraživanja pokazuju da je, u posljednih 15 godina, došlo do značajnog napretka u liječenju kardiovaskularnih oboljenja i da se promjenom načina života, kao i odgovarajućom terapijom može pomoći u usporavanju toka bolesti i poboljšanju kvaliteta života.

Nedostatak fizičke aktivnosti, loša ishrana i druge nezdrave navike, svoje loše lice, pokazaće tokom godina upravo na vašem srcu i krvnim sudovima. Međutim, svako, u bilo kom životnom dobu, može imati koristi od nekoliko jednostavnih koraka koji doprinose očuvanju zdravlja. Zdrav život je najbolji put ka zdravom srcu.

Prevencija kardiovaskularnih bolesti podrazumijeva sljedeće korake:

Kontrolišite redovno krvni pritisak

Povišen krvni pritisak ili hipertenzija je hronična bolest kod koje su vrijednosti krvnog pritiska iznad 140/90 mmHg, a koja za posljedicu može imati oštećenja krvnih sudova i organa poput srca, bubrega, i slično.

Kontrolišite redovno holesterol u krvi

Povećana koncentracija holesterola u krvi jedan je od četiri najvažnija faktora rizika za koronarne bolesti, infarkta srca i moždanog udara. Masne naslage koje se formiraju na unutrašnjosti krvnih sudova, mogu dovesti do oštećenja krvnih sudova, blokiranja protoka krvi u srce ili mozak, do stvaranja tromba, i posljedično do srčanog ili moždanog udara.

Kontrolišite šećer u krvi

Povećan nivo šećera u krvi, koji traje duže vremena, štetno utiče na čitav organizam. Oštećuje mnoge organe i tkiva, počevši od krvnih sudova, gdje ubrzava proces ateroskleroze i samim tim značajno povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Redovnom kontrolom i regulisanjem nivoa šećera u krvi, može se smanjiti rizik od komplikacija.

Ne preskačite propisanu terapiju

Ukoliko imate neko od kardiovaskularnih oboljenja i imate propisanu terapiju, veoma je važno da je uzimate redovno, svaki dan, po satnici kako vam je i preporučeno. Bilo da je riječ o lijekovima za povišen krvni pritisak, povišen holesterol, anginu pektoris, dijabetes ili lijekovima koji sprečavaju stvaranje tromba poput acetilsalicilne kiseline u malim dozama od 100 ili 75 mg, terapiju trebate uzimati redovno. Redovno uzimanje terapije sprečava nastanak komplikacija i pogoršanje bolesti.

Ostavite cigarete

Samo dvije godine od prestanka pušenja rizik od koronarne bolesti srca se značajno smanjuje.

Budite fizički aktivni

Redovna i umjerena fizička aktivnost odlična je za zdravlje srca. Nikada nije kasno da započnete s njom i osjetite dobrobit fizičke aktivnosti. Trudite se da tokom dana sjedite što manje, a ako ste vezani poslom za sjedenje, koristite kratke šetnje u pauzama..

Održavajte zdravu tjelesnu težinu

Održavanje zdrave tjelesne težine može umanjiti rizik od srčanih bolesti i drugih zdravstvenih problema. Provjeravajte redovno indeks tjelesne mase.

Unosite različite hranljive namirnice

Konzumiranje raznovrsne ishrane bogate svježim povrćem i voćem, pomaže, kako u regulaciji tjelesne težine, tako i u regulaciji krvnog pritiska i holesterola.

Smanjite unos soli

Sa povećanim unosom soli, povećava se i nivo natrijuma u organizmu, a povećan nivo natrijuma znači povećanje krvnog pritiska.

Usvojite zdraviji način života

Usvajanjem zdravih navika aktivno učestvujemo u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, a smanjenje faktora rizika omoguća sprečavanje većinu kardiovaskularnih bolesti. Jednostavno rečeno: promjenom loših životnih navika smanjujemo rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja.

Budite srce, prema svom srcu!