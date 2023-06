Higijenski razlozi: Treba li beba nositi kupaće gaćice na plaži

Nema ljepšeg osjećaja za djecu nego da se kupaju gola. Ništa ih ne žulja i nema neugodnog mokrog osjećaja na tijelu. Zašto ih onda mučiti kupaćim kostimima? Saznajte koje probleme možete spriječiti ako im zaštitite intimno područje.

Osip i upala

Pored toga što vam se to čini praktičnim rješenjem, vjerovatno smatrate i da su pijesak i kamenčići sterilni jer je sunce ubilo sve bakterije? No, kad dijete dobije osip ili kakvu upalu, stvari više nisu tako jednostavne. Priče o sterilnosti pijeska ili kamenčića zbog izloženosti suncu su preuveličane. Štaviše, toplina i vlaga su gotovo idealni uvjeti za razvoj bakterija koje mogu dospjeti i do spolnih organa, ući u tijelo kroz mokraćovod i dovesti do cistitisa odnosno upale mokraćnog mjehura. Spektar nepoželjnih napasti koje dijete na plaži može pokupiti je velik, od glista i gljivica pa do bolesti koje se prenose spolnim putem. No, ako je dijete u gaćicama, šanse da se bilo čime zarazi ravne su nuli.

Opekotine od sunca

Nema sumnje da ćete dijete pustiti da dio vremena bude golo na plaži. Možda nije loše skinuti mu gaćice kad ide u more na plivanje, a zatim kad je izvan mora ponovno ga odjenuti u suhe kupaće gaćice. One će zaštititi djetetove spolne organe od trauma, ozljeda kamenčićima ili grančicama ili mogućih opeklina od sunca, prenosi BL portal.