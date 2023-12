Hiljade građana se ujedinile u misiji da pomognu teško bolesnima

Mirza Mustafagić, poznati influenser iz Tuzle, zajedno sa Fondacijom tuzlanske zajednice i ekipom najpopularnijih bh. influensera, prikupio je 310.000 KM u humanitarnoj akciji pod nazivom "I ti možeš biti ta osoba", koja je ujedinila hiljade Bosanaca i Hercegovaca u zajedničkoj misiji da pomognu teško oboljelim pacijentima onkološko-hematološke klinike Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla.

Mustafagić je u razgovoru za "Nezavisne novine" rekao da su prikupili 310.000 KM, i to za dvije sedmice trajanja kampanje, a sredstva će biti iskorištena za nabavku opreme i uređenja onkološkog odjeljenja UKC-a u Tuzli.

"To je što se tiče novčanih sredstava, a osim toga - iako još ne mogu pričati o konkretnim ciframa, imali smo i donacije u vidu razne opreme koja će biti potrebna odjeljenjima, kao i dnevnoj bolnici. Siguran sam da je u pitanju više od 100.000 KM, ali ću na kraju cijele kampanje, zajedno sa Fondacijom tuzlanske zajednice, organizovati pres-konferenciju na kojoj će biti predstavljen svaki dio te kampanje i svaka donacija, kao i gdje su utrošena sva sredstva. Želim da sve bude transparentno i da apsolutno svako zna gdje ide, tačnije gdje je otišao novac", kazao je Mustafagić i napomenuo da su za jedan dan kampanje prikupili 50.000 KM.

Upravo je Mustafagić početkom novembra progovorio o teškim uslovima sa kojima se svakodnevno suočavaju pacijenti koji se liječe na Klinici za onkologiju, hematologiju i radioterapiju u UKC Tuzla, a njegov apel naišao je na podršku tridesetak njegovih kolega, takođe bh. influensera, koji su na svojim društvenim platformama objavili pozive za pomoć, a uskoro su ekspresnom brzinom reagovale i državne institucije.

Mustafagić kaže da su njegove kolege influenseri i on bili kamen koji je pokrenuo cijelu lavinu lijepih priča.

"Najviše novca donirali su stanovnici Bosne i Hercegovine, kao i društveno odgovorne kompanije, gradovi i politički predstavnici. Bilo je više od 30 mojih kolega, i ja sam im zaista zahvalan jer su bez pogovora pristali da podrže akciju i rekli da može - šta god da treba", prisjeća se Mustafagić.

Ističe da influensere generalno u BiH prati neka negativna aura i negativan marketing.

"Rekao bih da se to, nažalost, dešava po difoltu, ali moje kolege su ljudi koji rade neke zaista sjajne stvari i pomažu i onda kada se za to ne zna u javnosti. Nadam se da smo bar malo promijenili mišljenje o cijeloj našoj profesiji i industriji te da će sada malo ozbiljnije da nas shvataju", priča Mustafagić.

Ističe da je, na njegovo iznenađenje, bilo negativnih komentara malog broja tuzlanskih medija, jer su, kako kaže, bili revoltirani time što je on dobio poziv na sastanak kod premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, a ne oni...

"Apsolutno se slažem da koliko smo mi zaslužni - zaslužni su i mediji i novinari, jer bez svih nas zajedno ne bismo saznali šta se sve dešavalo. Ne bismo uspjeli ovo da postignemo da nije bilo podrške od svih medija, iz cijele BiH", rekao je Mustafagić.

Dodaje da su on i njegove kolege već navikli na ružne komentare, ali, kako kaže, to nije bitno, već je bitno ono što se na kraju uradilo.

"Nedavno sam bio sa mamom u UKC Tuzla zbog njenih zdravstvenih problema... To zaista nisu uslovi gdje je lijepo raditi, a kamoli biti bolestan, ali kada su onkološki i hematološki pacijenti u pitanju to je najosjetljivija kategorija i vjerujem da ćemo u prvom kvartalu 2024. godine već pozvati medije na predstavljanje cijelog projekta. Kompanija 'Deling invest' već je uveliko ušla, radi i priprema objekat za ono što će tek da uslijedi, a to je nabavljanje opreme i realizacija svega onoga što je dogovoreno, a po specifikaciji UKC Tuzla", objašnjava Mustafagić.

Napominje da se ne smije zaboraviti da je kampanja prešla granice Tuzle i postala bosanskohercegovačka.

"Odlučili smo da, pored Tuzle, dio sredstva preusmjerimo za unapređenje uslova na onkološkim odjeljenjima u kliničkim centrima u Zenici, Mostaru i Banjaluci. Sve ove ustanove su u proteklom periodu pružale podršku liječenju onkoloških pacijenata iz Tuzlanskog kantona, iako se i same suočavaju sa određenim izazovima, i želimo na taj način reći hvala osoblju koje tamo radi", objašnjava Mustafagić.

Prema njegovim riječima, iznenadila ga je brzina kojom je prikupljen novac u ovoj humanitarnoj akciji, ali, kako kaže, nije ga iznenadila dobra duša naroda koji ovdje živi ili je porijeklom iz BiH.

"Bosanci i Hercegovci su ljudi koji su uvijek spremni pomoći, istinu za volju, spremni su i za kritiku, ali nakon te kritike ide i stav, idemo pomoći uprkos svemu, jer država i naši politički predstavnici nisu uradili ono što je trebalo i što je njihov posao. Iznova uvijek pokazujemo da imamo dobro srce, bez obzira na to kako se zvali ili odakle dolazili, jer ljudi su spremni pomoći onima koji su u stanju potrebe", kaže Mustafagić.

Dodaje da mu svakodnevno prilaze ljudi na ulici, zahvaljuju, a nedavno mu je jedna žena prišla i poljubila ga u ruku.

"Takve situacije su nešto od čega se ja ježim i nekoliko puta sam rekao da samo idem ka onome što će me naježiti u najljepšem mogućem smislu. Ljudi prilaze, zahvaljuju i ja sam bezrezervno sretan zbog toga jer su ljudi prepoznali iskrenu namjeru i mojih kolega i mene i svih ljudi koji su učestvovali u čitavoj ovoj priči", zaključio je Mustafagić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.