Himalajsko ružičasto zlato: Najčistija i najzdravija so na svijetu

So koristimo u prehrani u manjim količinama, poput začina, kako bismo poboljšali ukus jelima, ali i u organizam unijeli važan spoj - natrijev hlorid. On je odgovoran za metaboličke procese u tijelu, prenos nervnih impulsa i funkcionisanje mišićnog sistema, zatim za ravnotežu tekućine u tijelu i regulisanje krvnog pritiska...

So u velikim količinama šteti ljudskom organizmu, a u malim (do jedne čajne kašičice dnevno) neophodna je i važna za zdravlje.

Postoji više vrsta soli, a naziv govori o njihovom porijeklu i eventualnoj industrijskoj obradi.

Tako je kamena so najčešće obrađivana (rafinirana) da bi se uklonile primjese, a najčešće se naziva kuhinjska so. Mnogo se koristi i morska so, koja je manje obrađena.

Himalajska so je po tome jedinstvena jer je njen sastav najbogatiji.

Ona je pravi biser jer je najzdravija i najčistija so, a porijeklom je iz netaknutog područja duboko u Himalajima. Poznata je i pod nazivom ružičasto zlato zbog svoje specifične boje i sjajnih beneficija za zdravlje. Od davnina je ljudi s tog područja koriste u svojoj prehrani.

Sadrži 84 dragocjena elementa koji se nalaze u našem tijelu, što znači da se njenom konzumacijom naše tijelo snabdijeva svim potrebnim mineralima. Zdravstvenih prednosti himalajske soli je nebrojeno mnogo.

To je najčistija so na svijetu, iz nezagađenog eko-sistema starog više od 250 miliona godina. Svojom savršenom kristalnom strukturom i sastavom od 84 minerala i elementa, u istom omjeru u kojem se nalaze i u našem organizmu, pomaže tijelu i nervnom sistemu u postizanju ravnoteže te je izuzetno podmlađujućeg efekta.

Naše tijelo ne može proizvesti so pa je moramo unositi preko hrane. Njen nedostatak unosi hemijsku neravnotežu u organizam, a mišićni i nervni sistem prestali bi funkcionisati.

Osim što snabdijeva tijelo svim bitnim mineralima, omogućava prirodnu regulaciju elektrolita u tijelu i bolju apsorpciju nutrijenata i detoksikaciju. Podstiče i ubrzava ispiranje nakupljenih toksina iz organizma, a preporučuje se svima, posebno onima koji imaju problema s povišenim pritiskom te zadržavanjem vode u organizmu.

1. Čistoća i postojanost

Himalajska so je prirodna kamena so koja se smatra najčišćom vrstom na svijetu. Za razliku od morske soli, koja ima sve više nečistoća zbog zagađenja mora, himalajsku krasi visoka čistoća jer je porijeklom od pramora. Ona je više od 250 miliona godina bila pod zemljom, pod uticajem tektonskih procesa i zaštićena od raznih onečišćenja. Kod pripreme za tržište ne dodaju joj se nikakvi aditivi, a protiv stvaranja grudvica dodatno se prosijava te se ne primjenjuju nikakvi štetni postupci kao kod mnogih rafiniranih oblika soli, pri čemu se nerijetko gube vrijedni mikroelementi.

2. Mnoštvo mineralnih tvari

Većini vrsta soli glavni sastojci su natrijum i hlor. Za razliku od morske, pa i drugih vrsta soli, himalajsku so krasi čak ukupno 84 vrste minerala, koji su važni za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. To se posebno odnosi na razne mikroelemente koje većinom namirnica rijetko unosimo u organizam. Takođe, za razliku od drugih vrsta, himalajska so sadrži više kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i željeza, a manje natrijuma.

3. Blagotvoran uticaj na organizam

Bogati mineralni sastav važan je za funkcionisanje svih tjelesnih sistema (posebno nervnog te mišićno-koštanog, ali i za cjelokupni metabolizam), pa tako može ublažiti mnoštvo tegoba. Ubrzava čišćenje organizma i izbacivanje štetnih tvari i umanjuje kiselost organizma. Za razliku od morske soli, koja podstiče dehidraciju organizma, himalajska so nema takvo djelovanje, već unesena zajedno s tekućinom brže hidratizira organizam. Tako kod većih tjelesnih napora i gubitka tekućine (posebno kod sportista) himalajska so otopljena u vodi veoma brzo nadomješta izgubljene elektrolite. Nema toliko negativan uticaj na povišeni krvni pritisak, jer sadrži manje natrijuma od drugih vrsta soli.

4. Izvrsna u raznovrsnim jelima

Ona ima razne nijanse ružičaste boje i, osim kao dodatak jelima radi poboljšanja ukusa, veoma je dekorativna. Ukus joj je blag i nenametljiv pa je zbog tih osobina prikladna za sve vrste slanih jela, ali u malim količinama i onih slatkih. Zbog bogatstva minerala preporučuje se i kao dodatak za zdrave napitke od voća i povrća (smuti).

5. Višenamjensko korištenje

Osim za jelo, korisna je za inhalacije kod tegoba s disajnim organima (kod astme, bronhitisa i poteškoća sa sinusima), za piling kože i tretmane vlasišta kose (sitna so) te u obliku kupki za noge, ali i cijelo tijelo (krupna so). Minerali se upijaju preko kože i veoma brzo ulaze u organizam.