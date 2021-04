Hrvatski biolog: Veće šanse za trombozu od leta avionom nego od AstraZenece

Renomirani hrvatski naučnik i molekularni biolog Ivan Đikić komentarisao je vakcine kompanije AstraZeneca, kao i kontroverze koje su vezane za navodnu povezanost sa stvaranjem opasnih krvnih ugrušaka kod osoba koje su imunizovane ovom vakcinom.

U razgovoru za hrvatsku RTL televiziju Đikić, koji je i sam primio vakcinu AstraZeneca, je rekao da je nakon vakcinacije imao blage nuspojave, malo crvenilo i bolove na mjestu uboda i blago povišenu tjelesnu temperaturu. Dodao je da je vjerovatnoća za razvijanje krvnog ugruška nakon vakcinacije 0,00043 odsto, što je, prema njegovim riječima, zanemarivo malo.

"Svejedno, kada se to dogodi, to medijski zvuči vrlo opasno i ne bi se smjelo zanemarivati. Trebalo bi poslati građanima poruku da u životu oni preuzimaju puno, puno više rizika za druge stvari, kao vožnja autom ili avionom. Nekada su vam ti slučajevi toliko očigledni, ali ljudi ne razmišljaju o tome. Zato bi u toj kampanji trebalo grafički prezentirati građanima i onda bi vidjeli da bi građani prihvatili taj rizik kao sastavni dio zaštite sebe i društva oko sebe", kazao je Đikić.

Dodao je da, prema podacima koje imamo za sada, manja je šansa da će neko imati duboku trombozu od vakcinacije AstraZenecom, nego ako, recimo, putuje iz Evrope za Australiju avionom.

"Šanse da stvorite duboku trombozu kod žena su također velike kod onih koje koriste kontracepcijska sredstva. Vjerujem da su podaci koji postoje da više od 100 miliona žena u dobi od 16 do 30 godina koristi kontracepcijska sredstva, a šanse da dobiju trombozu su 0,1 posto. Vidite da je to tri decimalna broja razlika. Ali žene to ipak sa svojom vlastitom voljom preuzmu taj rizik i često se dogode i vrlo teške komplikacije, vrlo često blaže komplikacije. Ali, komplikacije su uvijek tu i treba ih preuzeti kao rizik", dodao je Đikić.