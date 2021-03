Hrvatski ljekari izveli čudo i osmosatnom operacijom spasili život bebi

Prvi put u Hrvatskoj izvedena je složena operacija srca kod bebe kojoj je tako spasen život. Roditelji malene Sonje iz Sinja koja je rođena na Badnjak, tek par dana prije poroda su saznali da njihova beba ima Ebsteinovu anomaliju, rijetku prirođenu srčanu grešku.

Bebu je prvi put na Rebru operisao dr Željko Đurić, uz asistenciju profesora Darka Anića i dktora Dražena Beline, i to kad je beba imala samo 12 dana, dok je drugu, još komplikovaniju operaciju dr Đurić izveo kad je Sonja imala malo više od mjesec dana.

Otac: Dr Đurić i njegov tim su našoj kćeri spasili život

"Index" je razgovarao sa Sonjinim ocem Markom koji je ispričao šta je sve njegova kćerka prošla i koliko su oni kao roditelji zahvalni doktoru Đuriću i njegovom timu jer su im spasili kćerku.

"Naša je Sonja rođena na Badnjak hitnim carskim rezom u zagrebačkoj Petrovoj bolnici, a samo dva dana ranije, 22. prosinca, saznali smo za njenu tešku dijagnozu. Mi smo iz Sinja i pošto je supruga imala manjak plodne vode, liječnik ju je poslao u KBC Split, gdje nam je jedan ginekolog rekao da mu se čini da beba ima Ebsteinovu anomaliju, odnosno rijetku srčanu grešku koju ima jedno od 200.000 djece. Odmah nas je poslao u Zagreb i u Petrovoj je supruga išla na hitan carski rez", započeo je priču Sonjin otac Marko.

Dijagnoza ih je šokirala jer je supruga, navodi Marko, imala urednu trudnoću i sve do kraja je bilo u redu. Odmah nakon poroda njihovu su kćerku, kaže, hitno prevezli na Rebro.

"Ebsteinova anomalija stvara veliki problem jer zahvaća više dijelova u organizmu. Srce nije moglo pumpati krv s desne strane, a plućni zalistak je bio začepljen. Liječnici na Rebru su joj pomoću lijekova omogućili da funkcionira, no nakon tjedan dana su vidjeli da lijekovi ne pomažu jer su joj bubrezi već počeli otkazivati. Kardiolog dr Danijel Dilber koji vodi našu kćer je razgovarao s mojom suprugom i predočio plan. Rekao je da je situacija teška, ali da će napraviti sve što mogu. Potom je dr Željko Đurić rekao da će je operirati i tako joj je spasio život, operirao ju je dva puta", ispričao je Marko.

Prva operacija je, kaže, bila 5. januara.

"Bila je riječ o hitnoj operaciji srca, gdje joj je dr Đurić ugradio shunt koji je kao premosnica. Odmah smo znali da to nije jedina operacija koju će trebati. Ta je operacija bila jako rizična, nije imala ni puna dva tjedna kad se operirala, no morali su to napraviti jer joj je srce bilo jako uvećano kako je desna strana narasla jer nije moglo pumpati krv. Liječnik nas je zvao odmah nakon operacije i rekao da je bila uspješna, srce se počelo smanjivati, ali nije bio riješen problem srčanog zaliska. Onda je išla na drugu operaciju 3. veljače. Ta je operacija u europskim i svjetskim razmjerima rijetka", rekao nam je Sonjin otac.

Rekao je da je Sonju pregledao i mađarski ljekar i da je on rekao da bi možda bilo najbolje da ide na transplantaciju.

"No dr Đurić i dr. Belina su rekli da će pokušati popravljati zalistak, što je jako rijetka operacija na svjetskoj razini. Imate jednu kliniku u SAD-u koja je specijalizirana za to, a kod nas se još nije izvodila. I na sreću operacija je bila uspješna", rekao je.

Malena Sonja, koja sad ima skoro 3 mjeseca i dalje se nalazi na odjeljenju kardiologije.

"Srce je bolje, a vjerujemo kako će joj sigurno trebati još operacija. Plan je ako bude sve u redu za tri mjeseca će odlučiti što dalje, a zasad pokazuje dobar razvoj. Ovo što su dr Đurić i njegov tim napravili Sonji daje najveće šanse da ima dobar život. Ovo je prva ovakva operacija na ovako malom djetetu napravljena u Hrvatskoj. Imala je manje od 3 kilograma kad je bila na operaciji. To je bio ogroman rizik, no liječnici su uspjeli i kad smo vidjeli koliko su požrtvovni, koliko su truda i vremena uložili, jasno nam je da nigdje u svijetu ne bismo dobili ovakvu dobru skrb za dijete", zaključio je Marko, navodeći da su jako sretni što Hrvatska ima takve ljekare.

Dr Đurić: Operacija je trajala više od 8 sati

Da je zaista riječ o prvoj takvoj operaciji u Hrvatskoj izvedenoj na tako malom djetetu, "Indexu" je potvrdio dr Željko Đurić koji je operisao malu Sonju uz pomoć profesora Darka Anića i dr Dražena Beline. Rekao je da su izveli vrlo složenu operaciju koja je prvi put izvedena u Hrvatskoj, dok se u svijetu jako rijetko radi.

"Ebsteinova anomalija je vrlo rijetka anomalija, tj srčana greška kod djece, a Sonja baš ima jako tešku anomaliju koja je gotovo 100 posto smrtonosna. Prvu operaciju koju smo izveli inače se radi kod malo lakših oblika Ebsteinove anomalije, a kako joj cirkulacija sa shuntom nije bila dostatna kao što bi bila kod lakših oblika te anomalije, onda smo se odlučili na drugu operaciju. Kako dijete nije bilo skroz stabilno, pitali smo prof. Zsolta Prodana što on preporučuje pa nam je rekao da bi bilo najbolje napraviti transplantaciju srca. Međutim, neonatalna transplantacija je gotovo nemoguća jer ta djeca nikad ne dočekaju srce zbog nedostatka organa. Onda smo se mi na Rebru odlučili da idemo na operaciju koja se naziva Cone procedure, kod koje smo uspjeli rekonstruirati trikuspidni zalistak. Operacija je trajala više od 8 sati", ispričao je za "Index" dr Đurić.

Istakao je da neonatalna Cone procedure spada u vrh svjetske dječije kardiohirurgije i da se radi u najvećim kliničkim centrima na svijetu.

"Mi smo je u Hrvatskoj izveli prvi put. Na toj operaciji asistirao mi je i pomagao profesor Darko Anić, zbog kojeg sam se i odlučio za kardijalnu kirurgiju, a drugi asistent bez čijih bi stručnih savjeta sve teško išlo bio je dr Dražen Belina. U ovom slučaju nismo imali izbora, cirkulacija sa shuntom nije funkcionirala, imali smo opciju čekati neonatalno srce koje ili ne bi došlo ili bi stiglo prekasno. Druga je opcija bila ući u ovu tehnički vrlo kompleksnu operaciju ili pak treća opcija ne napraviti ništa. Odlučili smo se za operaciju. I zadovoljni smo jer je bila uspješna, beba je zasad dobro", rekao je dr Đurić, ističući da je to prvi put da se u Hrvatskoj izvala Cone procedure kod tako male djece te da ju je profesor Anić dosad izveo samo kod odraslih.

Ističe da hrvatska javnost vjeruje da sva djeca s teškim srčanim manama trebaju ići na operacije u Linc ili Minhen, a dodaje da su upravo oni pokazali da se u Hrvatskoj rade vrhunske operacije srca kod djece.

"Ja sam se dvije godine školovao u SAD-u, u bostonskoj Brigham and Women's Hospital, drugoj najvećoj nastavnoj bolnici Harvard Medical School. Mi u Hrvatskoj imamo ljude koji su živote posvetili dječjoj kardijalnoj kirurgiji. I mi ovdje možemo operirati vrlo kompleksne srčane greške. Ova operacija koju smo izveli vam je kao da idete uspoređivati tenis i ono kad je Ivanišević osvojio Wimbledon", rekao je na kraju dr Đurić.

