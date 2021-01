Hrvatski naučnik: Stečeni imunitet gotovo sigurno štiti od nove zaraze

ZAGREB - U vrijeme kada masovna vakcinacija stanovništva protiv korona virusa širom svijeta obećava da se barem nazire kraj pandemiji, javnost se pita koliko dugo traje imunološki odgovor na Kovid-19, o čemu je za sarajevski portal "Klix.ba" govorio ugledni hrvatski naučnik Gordan Lauc.

Kada je riječ o imunološkom odgovoru na korona virus, prije svega je važno reći kako je moguće više puta se zaraziti korona virusom, ali ovi slučajevi su izuzetno rijetki.

Lauc, koji je inače profesor biohemije i molekularne biologije na Univerzitetu u Zagrebu, govori nam da je do sada provedeno nekoliko velikih istraživanja u kojima je analizirana učestalost reinfekcija SARS-CoV-2 virusom.

"U svim istraživanjima je pokazano da su reinfekcije moguće, ali da su vrlo rijetke, vjerovatno ispod 1 posto unutar šest do osam mjeseci od prve zaraze. U gotovo svim slučajevima simptomi bolesti su kod reinfekcije bili blaži u odnosu na prvu infekciju, što pokazuje da nas imunitet stečen prebolijevanjem štiti od nove zaraze. U najvećem broju slučajeva radi se o gotovo potpunoj zaštiti, a kod manjeg broja ljudi o samo djelimičnoj zaštiti", obećavajući su podaci koje nam otkriva Lauc.

Imunitet je ipak individualan

Prema nekim od posljednjih analiza svjetskih naučnika, imunitet ostaje jak najmanje osam mjeseci nakon oporavka od korone. Lauc takođe potvrđuje ove podatke, ali dodaje da je gotovo siguran da imunitet traje i duže.

"Jedino nemamo dovoljno ljudi koji su se razboljeli prije više vremena da bismo to mogli sa sigurnošću tvrditi. No ovdje je ipak potrebno biti oprezan, budući da je kod drugih korona virusa pokazano da se imunitet ipak gubi vremenom i da se ljudi mogu više puta razboljeti. Općenito gledano, imunitet je individualan i ne postoji generalno pravilo. Neko će biti zaštićen duže, a neko drugi kraće", dodaje Lauc.

Efikasnost vakcina

Neizostavna istraživanja naučnika danas su vezana i za imunološki odgovor nakon primanja neke od vakcina protiv korona virusa koje su u upotrebi. Stoga se i Lauc u razgovoru za "Klix.ba" osvrće na efekte zaštite vakcinacijom.

"Takozvane mRNA vakcine kompanija Pfizer, BioNTech i Moderna zahtijevaju dvije doze za učinkovitu zaštitu. Prvi nivo zaštite postiže se oko dvije sedmice nakon prve doze i vrlo je vjerovatno da osoba s funkcionalnim imunološkim sistemom, ako se zarazi više od dvije sedmice nakon prve doze, neće razviti težak oblik bolesti. Zbog toga neke države i razmišljaju da za početak vakcinišu više ljudi samo jednom dozom, a da drugu dozu daju kada postane dostupna. No to su još uvijek alternativna razmišljanja koja nisu učinkovito potvrđena istraživanjima, tako da se većina zemalja odlučuje za standardni protokol u kojem se druga doza daje tri sedmice nakon prve doze. Puna zaštita, koja je procijenjena na oko 95 posto, postiže se od sedam do deset dana nakon druge doze", pojasnio je Lauc.

Hrvatski naučnik je putem društvenih mreža podijelio i rezultate vrlo značajnog istraživanja koje je provedeno u Kataru, a u kojem su naučnici pratili 43.044 osobe s antitijelima na SARS-CoV-2 do 35 sedmica. U ovom istraživanju je zaključeno upravo da su reinfekcije izuzetno rijetke te da, ukoliko se i dese, bolest je blaža nego prvi put.

S tim u vezi, Lauc ističe da prirodni imunitet sprečava umnožavanje virusa u nosu i grlu, što znači da osobe koje razviju imunitet prestaju biti potencijalni nosioci zaraze. Ovo je prva jaka indikacija da oporavljeni ili vakcinisani više ne bi trebalo da nose maske, paze na distancu i slično, smatra Lauc.

Ipak, konkretne odluke i preporuke nije moguće donijeti na temelju jednog istraživanja, tako da priznati hrvatski naučnik podsjeća da svi koji su prebolovali koronu ili su vakcinisani i dalje trebaju poštovati epidemiološke mjere koje su na snazi.