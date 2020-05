Imunitet na novi virus možda ne traje dugo

LONDON - Postoje naznake da djeca ne šire novi virus korona u istoj mjeri kao odrasli, izjavila su dva ugledna britanska epidemiologa i upozorila da postoji mogućnost da ljudski imunitet na ovaj virus možda ne traje dugo.

"Za sada smatramo da je manje vjerovatno da se djeca zaraze, ali to nije izvjesno. Sasvim smo sigurni da je manje vjerovatno da će djeca imati ozbiljne ishode, a postoje nagovještaji da su djeca manje zarazna, ali to nije izvjesno", izjavila je u gornjem domu britanskog parlamenta doktor Rozalind Ego.

Ona je član komisije koja savjetuje Vladu Velike Britanije u odgovoru na zaraznu bolest.

Džon Edmunds, član britanske Naučne savjetodavne grupe za vanredne situacije /SAGE/ rekao je u Domu lordova da je naučna komisija zatečena činjenicom da djeca nemaju veliku ulogu u širenju novog virusa korona.

"Neobično je da djeca, kako se čini, nemaju veliku ulogu u prenošenju jer za većinu respiratornih virusa i bakterija imaju centralnu ulogu, ali izgleda da ovdje to nije slučaj", rekao je Edmunds, profesor u Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu. On je rekao da postoji samo jedan dokumentovani slučaj žarišta koje se dovodi u vezu sa jednom školom i da je to "zadivljujuće".

Edmunds je dodao da potencijalno postoje loše vijesti, a to je da ljudski imunitet na novi virus korona ne traje dugo.