Ishranom do kvalitetnih spermatozoida

Ishrana bazirana na lisnatom zelenom povrću, mahunarkama i voću za 30 odsto smanjuje mogućnost stvaranja spermatozoida s pogrešnim brojem hromozoma.

Zapravo, namirnice koje obiluju visokim nivoom folata utiču na stvaranje zdravih spermatozoida, važnih za začeće djece bez genetskih poremećaja, tvrde naučnici sa Kalifornijskog univerziteta.

Ovo je važno otkriće, ističu poslije sprovedenog istraživanja, upravo zbog toga što veći ili manji broj hromozoma nego što je to normalno dovodi do genetskih poremećaja. Zdravi spermatozoidi sa idealnim brojem hromozoma čine da otežano začeće bude svedeno na minimum, a to važi i za spontane pobačaje, rađanje dece sa Daunovim sindromom ili druge genetski uslovljene poremećaje.

(Večernje novosti)