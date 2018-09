Ishranom izbjegnite tihe upale

Tihe se upale hrane šećerom, a često izazivaju povišen pritisak i dijabetes. Kako bismo izbjegli upalne procese u organizmu, treba izbjegavati brzu hranu, mesne prerađevine, gotova i polugotova jela, pa i neke vrste zamrznutih jela.

Neke se upale javljaju kao reakcija na određenu promjenu u organizmu, koju istovremeno prati i infekcija, poput upala zuba, sinusa, mjehura. Većina njih ima konkretan uzrok, najčešće bakterije. Liječe se antibioticima i ne izazivaju trajnije posljedice, iako se mogu učestalo ponavljati.

No najveći problem su "tinjajuće" upale, blagih ili zavaravajućih simptoma. Prisutne su stalno, i to kod većine ljudi. Njih osjećamo kroz simptome poput pogoršanja u čistoći i izgledu kože, bolova u vratu, manjka energije, smetnji sa probavom, glavobolje ili lošeg raspoloženja, a najgore je to što se te upale često ne liječe, ili se liječe neadekvatno.

Znakovi upale

Pitate li se koji su to znakovi upale u tijelu - odgovor je jednostavan. Bol u želucu, povišen šećer. Što je veći "masni pojas" oko struka ili viši nivo šećera u krvi, to je veći rizik od upala, pa tako i od hroničnih bolesti.

Ishrana za prevenciju

Kod prevencije ili smanjenja upala preporučuju se namirnice koje sadrže omega-3 kiseline - riba i morski plodovi, maslinovo ulje, orašasti plodovi, zeleno lisnato povrće i bobičasto voće te grožđe.

Riba

Riba, posebno plava riba (tuna, losos, skuša, srdele, papaline i inćuni), izuzetno je bogata omega-3 masnim kiselinama i dokazano štiti od Alchajmerove bolesti, bolesti srca, moždanog udara i raka. Plava riba sadrži i široki spektar vitamina B, koji je posebno koristan kod velike izloženosti stresu.

Lanene sjemenke

Naučno je dokazano da redovo uzimanje lanenih sjemenki, između ostalog, pomaže u smanjenju naslaga u arterijama i upalama koje uzrokuju gubitak elastičnosti krvnih sudova.

Tamnozeleno lisnato povrće

Zeleno lisnato povrće, kao što su špinat, blitva, kelj i zelena salata, bogato je vitaminom K, koji je vrlo važan za borbu protiv upala. U to se ubrajaju i kelj te brokula, koja je bogata antioksidansom koji smanjuje nivo citokina.

Luk

Bijeli luk djeluje kao antibiotik, ima antikancerogena i protivupalna svojstva te suzbija gljivice i pojedine viruse. Na sličan način djeluje i luk, a u oba slučaja kuvanjem se samo pojačavaju njihova antioksidativna svojstva.