Istraživanja dokazala: Kivi liječi depresiju?

​Najnovije istraživanje, objavljeno u časopisu Journal of Nutritional Science, pokazalo je da muškarci koji jedu dva kivija dnevno, tokom vremenskog perioda od mjesec i po dana, imaju manje šanse da budu depresivni.

Studija je takođe pokazala da muškarci, koji su jeli pola kivija dnevno i koji su od početka istraživanja izgledali dobro, nisu imali nikakave koristi od ovog voća.

„Mislimo da je razlog za ovakve rezultate vitamin C, koga ima u izobilju u kiviju“, rekla je autorka istraživanja, doktorka Anitra Kar.

Vitamin C pomaže da se poveća broj enzima u tijelu koji vraćaju energiju tijelu, objašnjava doktorka Kar. To znači da uzimanje više vitamina C može da pomogne da se popravi raspoloženje i povrati fizička i mentalna energija.

Ako se osjećate depresivno, pojedite jedan kivi ujutru i jedan uveče, to će vam pomoći da se oporavite od lošeg raspoloženja i povratite energiju, već u prvih nedjelju dana. Ukoliko ne volite kivi, ili voće uopšte, možete uzeti multivitaminski sok koji ima visok procenat vitamina C.