Istraživanje: Svim pacijentima nestao tumor nakon uzimanja testnog lijeka

Jedan lijek protiv raka Dostarlimab pokazao je obećavajuće i do sada neviđene rezultate u malom ispitivanju na više od desetak oboljelih od kancera rektuma. Naime, svim pacijentima se bolest počela povlačiti i na kraju potpuno nestala.

Studija o ovom istraživanju je objavljena u The New England Journal of Medicine i ako je sudeći po njoj, tumori su potpuno nestali kod svih pacijenata koji su uzimali lijek.

Lijek je dobilo 12 pacijenata s poodmaklim tumorom, a svi oni sada su izliječeni i zdravi, bez ikakvih nuspojava. Dostarlimab su uzimali svake tri sedmice u periodu od šest mjeseci.

Lijek je razvila američka biotehnološka kompanija Tesaro, a istraživanje je provedeno na onkološkom centru Memorial Sloan Kettering.

S obzirom na to da je studija provedena samo na 12 pacijenata, ne može se smatrati potpuno ispravnom, odnosno potrebno je provesti i mnogo veću studiju kako bi bila potvrđena učinkovitost i sigurnost lijeka.