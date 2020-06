Izbjegavajte ove namirnice tokom ciklusa

Možda niste znale, ali ponekad same sebi otežamo one dane u mjesecu i to nepravilnom ishranom. Stručnjaci tvrde, da pojedine namirnice mogu dodatno naštetiti vašem kako psihičkom, tako i fizičkom stanju, tokom ciklusa. Kako je ciklus za svaku od nas gotovo neizdrživ, ne bi trebalo da dodatno komplikujemo stvari. Kako bi sve bilo jednostavnije, tokom ciklusa sljedeće namirnice izbacite sa menija.

1. Mliječni proizvodi

Naravno da je bez mliječnih namirnica teško, a ako vam je ishrana bez njih potpuno nezamisliva, pokušajte da ih svedete na minimum, bar tokom ciklusa. Mliječni proizvodi mogu usporiti vaš metabolizam i umoriti vaša crijeva, što u kombinaciji sa menstrualnim grčevima, može izazvati pojačan bol u stomaku.

2. Šećer

Tokom ciklusa, mnoge žene u slatkišima traže utjehu za svoje vrtoglave promjene raspoloženja. Uzburkani hormoni stvaraju neutoljivu želju za slatkišima, a udovoljavanje toj želji može dovesti do povišenog nivoa šećera u krvi. Posljedice toga su još intenzivnije promjene raspoloženja, psihička i fizička iscrpljenost i pojačan umor. Jasno je da je tokom ciklusa teško potpuno se odreći slatkiša, ali pokušajte da to bude red čokolade ili komad kolača, bez ikakvog pretjerivanja.

3. Kofein

S obzirom na to da smo tokom ciklusa veoma pospane i iscrpljene, kako bismo ostale budne i aktivne, često posežemo za kafom. Ipak, medicinski stručnjaci tvrde da je tokom menstruacije poželjno izbjegavati bilo kakve kofeinske napitke, jer kofein sužava krvne sudove, pa usporava dotok krvi u matericu, što može dodatno pojačati menstrualne grčeve i bol.

4. Pretjerano slana hrana

Iako možda volite začinjeniju hranu, pokušajte da tokom ciklusa budete umjereni. Pretjerano slana hrana izaziva nadutost, što je posljednje što vam je tokom onih dana potrebno.

Iako vam se čini da se prema ovim savjetima, tokom ciklusa morate odreći baš svega što volite, pokušajte da budete umjereni. Kada nađete pravu mjeru, sve će biti mnogo lakše, a vi se nećete mučiti sa pojačanim simptomima ciklusa, koji vas i bez toga dovoljno iscrpljuje.

