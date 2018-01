Izbjegnite virozu u sezoni prehlada

Kada dođu hladni dani, koncentracija mikroba u poslovnim prostorima postaje veća. Prozori su uglavnom zatvoreni jer uvijek nekome duva pa svježi zrak ne ulazi, a mikrobi ne izlaze. U ovo doba godine teško je izbjeći zarazu na poslu, posebno ako radite s velikom grupom ljudi.

Zimi koncentracija mikroba u zatvorenim prostorima postaje veća jer su prozori najčešće stalno zatvoreni pa nema protoka svježeg zraka i izlaska mikroba van.

Šanse da ostanete zdravi tada se smanjuju, ali postoje trikovi koji mogu da vam pomognu da ne budete prehlađeni.

Izbjegavajte da dodirujete neke stvari

U kancelarijama postoje mjesta na kojima se nakuplja najviše bacila, na primjer, telefoni, radne površine, tasstature računara, vrata mikrotalasne peći, stalak za vodu… Ako baš morate dirati neke stvari, kasnije operite ruke.

Dezinfikujte svoj radni prostor

Želite li savršenu čistoću, ne oslanjajte se skroz na čistačice, kada je vaš lični radni prostor u pitanju. Jednom dnevno prebrišite površinu na kojoj radiš, tastaturu i telefon maramicama za dezinfekciju. To može uništiti 99 posto bacila.

Izbjegavajte bolesne kolege

Iako bi bilo najbolje da su kod kuće i liječe se, mnogi zaposlenici prisiljeni su da dolaze bolesni na posao. Takve kolege je najbolje izbjegavati i držati se podalje od njih kako bi se mogućnost zaraze svela na minimum. Na primjer, kada neko kihne, njegovi bacili putuju i po sto metara.

Nosite gel za dezinfekciju ruku

Često pranje ruku je najefikasniji način čuvanja od zaraze, a tome doprinosi i gel za dezinfekciju koji je dobro držati na stolu i povremeno premazati dlanove njime kako bi se uništili nakupljeni bacili.

Izbjegavajte dodirivati lice

Svaku put kada dotaknete nos, oči ili usta pomažete bacilima da uđu u tvoje tijelo. Suzdržite se od dodirivanja lica.

Imajte 'prvu pomoć' u radnom stolu

Svakako uza sebe imaj preparat za jačanje imuniteta, bile to tablete vitamina C ili neki drugi preparat. To svakako može pomoći da se ne razbolite, otkriva portal healthcentral.com.

Izbjegavajte kvake, posebno na toaletu

Iako je to vrlo teško, nije nemoguće. Ipak su to komadi namještaja koji se najčešće diraju prljavim rukama, nakon obavljene nužde. Otvorite ih laktom ili maramicom u ruci koju ćete kasnije baciti. Izbjegavajte i poklapati slavine rukom već to učinite papirnatim ubrusom.

(NN/ljepotaizdravlje)