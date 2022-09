Japanci znaju kako smršati bez izbjegavanja bilo koje namirnice

Prejedanje je vrlo loša navika, ali mnogi ljudi ne mogu da je se riješe. Japanska tehnika za mršavljenje funkcioniše upravo po principu unošenja manjih količina hrane, ali bez odricanaj bilo koje namirnice.

Japanska tehnika naziva hara hachi bu predstavlja učinkovit pristup prehrani po kojem su Japanci i poznati.

Prema autoru Kakiju Okumuri, ovaj termin se prevodi kao 8/10, a to znači 80 osto sitosti. Dakle, nema brojanja kalorija ili vremena provedenog natašte između obroka. Najjednostavnije rečeno, to je metoda koja se sastoji u prekidanju obroka kada ste već napunili 80 odsto želuca.

Kaki objašnjava da nije potrebno odreći se bilo kojih namirnica koje volite, ali je bitno da konzumirate što više namirnica bogatih nutrijentima, a izbjegavate prazne kalorije (slatkiše, čips).

Hrana s malom nutritivnim vrijednošću će vas kratko držati sitim, a zbog osjećaja gladi ješćete vrlo često i sve više i više.

A ako se usredsredite na voće, povrće, proteine i žitarice tada se i dulje osjećate sitim i bolje razumijete signale koje vam tijelo šalje.

Slično intuitivnom hranjenju, Okumura preporučuje lagano žvakanje i pravljenje pauza kako bi tijelu dali vremena da obradi hranu i protumači kako se stvarno osjećate. Vremenom ćete naučiti kad ste tačno stigli do tog vremena i to će vam uveliko pomoći da mršavite bez gladovanja.

U suprotnom, popunjavanjem želuca do kraja pravite više štete nego koristi i to dovodi do debljanja te nepotrebnog opterećenja stomaka. U prilog tome, opterećen je i probavni sistem jer mu treba duže vremena da svari hranu.