Japanskom tehnikom protiv bola u leđima

Tvrda podloga samo kratkotrajno jrešava probleme s kičmom, a pored izbora odgovarajućeg dušeka i jastuka, u san treba utonuti na boku s blago savijenim kolenima i izbjegavati ležanje na stomaku

Mnoga ranija istraživanja ukazivala su na to da je spavanje na tvrdoj podlozi ili podu najbolje za našu kičmu. Taj zaključak istraživači su često opravdavali time da su naši preci, vijekovima, u velikoj većini spavali na podu i nisu se žalili na bolove u leđima.

Međutim, najnovije studije američkih fizijatara pokazuju da to ne daje dugoročno rješenje. Oni ističu da u kratkom periodu neke osobe sa akutnim bolom u predjelu kičme otkrivaju da različite pozicije na čvrstoj površini mogu umanjiti bolove, ali tvrde da ih na taj način ne mogu odstraniti zauvek. To je i razlog zašto neki govore da su tvrdi dušeci najbolji za spavanje ukoliko vas muči bol u leđima. Ali čak i ako vam prija da spavate baš na podu, nikada to ne bi trebalo da radite bez prostirke. Ukoliko je nemate, opružite se na tepihu. Uvijek lezite na leđa, jer ćete tako povećati potencijalne prednosti koje dolaze sa spavanjem na podu.

Dok se jedni opredjeljuju za tvrđu podlogu, drugima više prija meka, pa ako imate bol u leđima, jedini način da budete sigurni koja vama odgovara jeste da isprobate obje. Ipak, ako se odlučite za dušek, on bi trebalo da bude dovoljno tvrd da podupre kičmeni stub. Bolje je da spavate na običnom tvrdom sunđeru nego na mekom dušeku.

Ako vas pak izbor podloge ne oslobodi bolova u leđima, postoje savjeti fizijatara kako da ih barem umanjite. Spavajte na boku s blago savijenim koljenima. Pored jastuka za glavu, drugi manji jastuk stavite između koljena radi postizanja pravilnog poravnanja kičme. Tako se umanjuje pritisak na njen lumbalni dio, odnosno, suština je da tijelo bude u položaju koji prati prirodnu krivinu kičme. Spavanje u fetus položaju ne prija kičmenom stubu, pa izbjegavajte savijanje brade prema grudima. Česte promjene položaja u snu, s jednog boka na drugi, pa malo na leđa, popravljaju cirkulaciju i opuštaju mišiće uz kičmu. Ležanje na stomaku trebalo bi da izbjegavate, bez obzira na to koliko vam pomaže da lakše utonete u san. Taj položaj povećava pritisak na vaša leđa zbog čega je nemoguće da kičma ostane prava.

Za kvalitetan san nije potrebno nekoliko jastuka poređanih na uzglavlju kreveta. Ta česta slika iz američkih filmova estetski prija oku, ali ne i vratu i kičmi. Koristite dobar jastuk koji je dovoljno veliki da na njega stanu i glava i vrat, ali da se ne prostire ispod ramena. Idealni su oni visine između osam i 12 centimetara, jer drže glavu u istoj ravni s kičmom i podupiru vrat. Pritom treba voditi računa da taj jastuk nije previše paperjast i da u njega glava ne upada previše. Ukoliko jastuk jeste paperjast, može se javiti bol u vratu.

Pozicija spavanja kao i površina na kojoj spavamo nisu jedini faktori koji utiču na na kičmu. Prema ocjeni američkih fizijatara, zdravlje kičme određuje i koliko se vježba, kakva se hrana unosi u organizam i kako se kanališe stres. I zato ne postoji jedan magični lijek za kvalitetan san bez bolova u leđima. Ipak, najvažnijim se čini pravilno poravnanje kičme. Ono je od ključnog značaja za ublažavanje bolova u leđima.

Japanci ne koriste krevet

Tradiciju spavanja na podu posebno njeguju Japanci. Oni ne koriste krevet, već specifične podloge za spavanje – tatame i futone. Tatami su tradicionalne japanske slamene prostirke, napravljene od pirinčane trske, dok su futoni svojevrsne tanke vreće za spavanje, koje Japanci povezuju sa boljim nivoom koncentracije i postizanjem boljih rezultata prilikom učenja.

(Gloria.rs)