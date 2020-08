Jedete prebrzo? Prestanite

Mnogi ljudi jedu prebrzo, a ta loša navika može izazvati brojne probleme u organizmu, poput nadimanja, refluksa i gojenja.

Poznato je da varenje počinje već u ustima zbog čega je brzina kojom unosimo hranu od velikog značaja. Mnogi ljudi jedu prebrzo, a ta navika može da prouzrokuje brojne posljedice u organizmu.

Oni koji uzimaju velike zalogaje brzo gutaju pa pljuvačka i enzimi ne stignu da "podmažu" hranu i rasitne je na manje dijelove prije nego što dospe u želudac.

Takođe, kada brzo jedemo, gutamo mnogo vazduha, što može uzrokovati nadutost i gasove. Posljedica prebrzog objedovanja može da bude veliki osjećaj nelagode, kao i brojni problemi s varenjem. Može se pojaviti i refluks, simptom kod kojeg dolazi do specifičnog vraćanja hrane i želučanih sokova iz želuca nazad u jednjak. Simptomi mogu da budu gorušica, bol prilikom gutanja, kao i povraćanje.

Ako jedete prebrzo, može doći do pojave erozivnog gastritisa, a to je upala koja izjeda sluzokožu želuca. Osobe koje brzo jedu sklone su prejedanju, što znači da hrana duže boravi u želucu te može doći i do povećanog lučenja želudačne kiseline koja može da ošteti sluzokožu.

Osim toga, još jedan od problema prebrzog jedenja koji može uzrokovati debljanje jeste to što pojedemo više nego što nam zapravo treba da bismo bili siti. Kada hrana uđe u usta, organizam signalizira probavnom traktu da je hrana na putu, a kada pojedemo dovoljno, želudac signalizira mozgu da je vrijeme da prestanemo sa unošenjem hrane.

Ako jedete prebrzo, propustićete te signale, ali ako usporite, mozak će imati dovoljno vremena da primi signale i tako ćete prestati s jelom kada shvatite da ste siti. Brojna istraživanja otkrila su da ljudi koji jedu sporije unose manje kalorija i duže se osjećaju sitima. Ako se brzo hranite, rizikujete da dobijete dijabetes tipa 2. Gojaznost, do koje dolazi prilikom ovakvog načina konzumiranja hrane, jedan je od glavnih uzroka insulinske rezistencije.

(Story.rs)