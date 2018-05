Jedini i najbolji način da konačno prestanete da pušite

Rezultati studije koja je sprovedena na Oksfordu pokazuju da je naglo ostavljanje cigareta stvarno najbolji način da zaista i prestanete da pušite.

Tokom istraživanja, naučnici su došli do saznanja da pušači koji presjeku s pušenjem imaju čak 25 odsto veće šanse da poslije četiri nedjelje i dalje ne puše, ali i 42 odsto više šansi da ne puše ni kroz narednih šeset mjeseci. To, nažalost, ne važi za one koji su postepeno prestajali da puše prije nego što su konačno i presjekli.

Naime, objašnjenje se krije u tome što su osobe koje su smanjivale broj popušenih cigareta teže odlučile da definitivno presjeku, a ta praksa ujedno i pojačava potrebu za cigaretama. Ipak, ako prelomite da pušite onda se odmah mirite sa tim da cigarete neće biti dio vašeg života u narednom periodu. Takođe, mentalno će vam biti lakše i vaše tijelo neće tražiti nikotin.

Godinu nakon što prestanete da pušite rizik od kardiovaskularnih bolesti se smanjuje za 50 odsto, a deset godina nakon što prestanete da pušite i rizik od upale pluća.

(b92)