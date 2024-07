Jedna boja na noktima je posebno opasna i može ukazivati na rak

Blijedi nokti su uobičajeni znak starenja pa se ljudi stariji od 60 godina ne bi trebali previše zabrinjavati oko toga. Ali, takvi nokti katkad znaju ukazivati na lošu cirkulaciju, anemiju ili pothranjenost.

"Oni, takođe, mogu tako izgledati kad jetra ne radi kako treba ili srce, ili kad je ishrana loša. Ukoliko su nokti uglavnom bijeli s uskom ružičastom trakom na vrhu, to bi moglo biti stanje koje nazivamo 'Terijevi nokti'", pojasnila je Dina Gohil, podijatar iz Velike Britanije.

"To može biti posljedica starenja, ali i ukazivati na dijabetes te bolesti bubrega, jetre ili pluća", dodala je.

Žuti nokti

Mogu ukazivati na: gljivice na noktima, dijabetes, psorijazu ili poremećaje štitne žlijezde.

Ponekad nokti na nogama požute zbog hrane koju jedemo ili nekih spoljašnjih uticaja. Primjera radi, ako ste jeli puno kurkume, pušite, pretjerujete s lakiranjem ili lak predugo ostavljate na noktima.

"U tom slučaju nokti bi vam trebali ponovno postati bistri, ali možete posegnuti za prirodnim tretmanima u borbi protiv bilo koje infekcije, pomaže vitamin E", kaže ova stručnjakinja.

Međutim, napominje da, ako se takvo stanje nastavi pogoršavati, to može biti znak gljivične infekcije noktiju, dijabetesa, psorijaze ili čak poremećaja štitne žlijezde.

"Ako se to stanje ne liječi, nokti propadaju, raspadaju se. Imajte na umu da, ukoliko nokti ostanu žuti uprkos ponovljenom tretmanu, to zna biti znak nečeg ozbiljnijeg, poput raka kože", dodala je.

Spomenula je da postoji i rijetko stanje koje se naziva 'Sindrom žutih noktiju', a manifestira se konstantno žutim noktima te respiratornim ili limfnim problemima.

"Uzroci mogu biti razni, uključujući reumatoidni artritis, nakupljanje tečnosti između pluća i prsne šupljine te respiratorne bolesti", pojasnila je.

Plavkasti nokti

Mogu ukazivati na: nedostatak kiseonika.

Nokti znaju izgledati plavkasto iz više razloga, a ta boja dolazi ispod nokta, nije plavkast sam nokat.

"Nokat ne sadrži nikakav pigment kože, što znači da je plavkasti izgled uzrokovan nečim drugim. Takvi nokti su često pokazatelj nedostatka kiseonika, a stanje nazivamo cijanoza. Radi se o nedostatku kiseonika u crvenim krvnim zrncima zbog čega koža ispod noktiju i ona na drugim dijelovima tijela, uključujući stopala, usne i sluznicu, izgleda plavo/ljubičasto", pojasnila je stručnjakinja.

Crni nokti

Mogu ukazivati na: anemiju, dijabetes, bolest bubrega ili bolest srca.

"Crni nokti su, takođe, povezani s traumom kad se krvni sudovi ispod nokta oštete. Dolazi do krvarenja pa nokat izgleda crno. To obično prolazi samo od sebe, ali ako to izostane, tad se treba zabrinuti jer može biti naznaka ozbiljnijeg problema", kaže podijatar.

Crni nokti se pojavljuju ponekad kod anemije, dijabetesa, bolesti bubrega ili bolesti srca.

"Neliječeni gljivični nokti ponekad rezultiraju crnim noktima na nogama zbog nakupljanja ostataka. Nokti na nogama posebno su osjetljivi na gljivične infekcije jer se one razmnožavaju u vlažnom i toplom okruženju. Dakle, ako primijetite da imate bijele ili žute nokte, neka ih pregleda podijatar prije nego što pocrne", savjetovala je.

"Najozbiljniji uzrok crnih noktiju je melanom, najteži tip raka kože. To se može manifestovati kao tamno smeđa/crna iskrivljena mrlja ispod sloja nokta. Svakako potražite pomoć ljekara ukoliko ugledate takav simptom", naglasila je, piše , prenosi Alo.

