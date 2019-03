Jogurtom protiv depresivnog raspoloženja

​Dobro izbalansiran odnos bakterija u crevima djeluje pozitivno i na mentalno zdravlje, tvrdi se u najnovijem američkom istraživanju. S tim u vezi glavni savjet je da se za bolje raspoloženje pije više jogurta ili drugih napitaka sa probiotskim djelovanjem.

Naučnici su otkrili da Lactobacillus, koja je najčešća u probiotičkom jogurtu, pomaže kod depresivnog ponašanja kod miševa. Vođa studije dr Alban Gotije, sa medicinske škole pri Univerzitetu Virdžinija, kaže da je ovo otkriće velika nada, jer nećemo morati više da se zamaramo sa kompleksnim lijekovima i nuspojavama kad se možemo pozabaviti mikrobiomom, odnosno crevnom florom.

Da bi došli do ovog saznanja naučnici su najpre analizirali mikrobiom creva miševa pre i posle izloženosti stresu. Tim je utvrdio da stres dovodi do gubitka Lactobacillusa, što na kraju dovodi do pojave simptoma sličnih depresiji. Dalja istraživanja pokazala su da nivo Lactobacillusa u crevu utiče na nivo kinurenina, metabolita koji su prethodne studije povezale s razvojem depresije.

U ovoj studiji, kada su visine Lactobacillusa bile smanjene, visina kinurenina je porasla, a to je dovelo do razvoja simptoma sličnih depresiji. Naučnici su tada stresiranim miševima promijenili ishranu i počeli da im daju hranu koja sadrži ovu bakteriju.

Praktično govoreći, ovo saznanje može da pomogne i u liječenju depresije kod ljudi. Osobe koje pate od blagog depresivnog raspoloženja trebalo bi samo da promene način ishrane.

Do sličnih saznanja došli su i istraživači u studiji sprovedenoj 2014. godine. Oni su sugerisali da probiotici - koji pojačavaju obilje dobrih crevnih bakterija smanjuju anksioznost i stres kod odraslih osoba, dok je nizak nivo Lactobacillusa doveo do depresivnih simptoma.